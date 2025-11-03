Soledad Aquino rompió el silencio en el escándalo de Tinelli y apuntó fuerte contra Paula Robles: “No es digna de mi afecto”

Soledad Aquino, madre de Candelaria y Micaela Tinelli rompió el silencio este lunes tras la denuncia por amenazas que habría recibido Juanita Tinelli el 29 de octubre. Sin filtro y desde Instagram, la exesposa de Marcelo Tinelli salió al cruce y apuntó fuerte contra Paula Robles, madre de la denunciante y también expareja del conductor de televisión.

El duro posteo de Soledad Aquino contra Paula Robles tras la denuncia por amenazas que hizo Juana Tinelli (Fuente: Instagram/@m.soledadaquino)

“Después de tantas muertes físicas y de dolores al alma totalmente injustos... suplico a la gente de los medios de chusmerío... no pidan explicaciones con este tema de Juana que no es nada mío... no tengo la más mínima idea... la mamá no es digna de mi afecto y cariño... solo me importan mis hijas... y rescatarlas de esto que me parece de terror”, sentenció Aquino.

El descargo llegó en medio de la crisis familiar que atraviesa el clan Tinelli después del presunto llamado que recibió Juana, donde una persona le advirtió que atentaría contra ella y su familia. Mientras avanza la investigación del caso, Aquino dio a entender de manera pública que no quiere ser incluida en el escándalo de forma mediática y reavivó un viejo rencor contra Robles.

Noticia en desarrollo.