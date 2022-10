El insólito encuentro entre Rusherking y Alberto Fernández en Mar del Plata: “Quería conocerte”

escuchar

Rusherking, uno de los artistas del momento de la escena musical, fue invitado a la inauguración de las Finales Nacionales de los Juegos Evita 2022 que se realizan en la ciudad de Mar del Plata.

Su visita, claro, generó mucho interés entre sus seguidores, que permanecieron bien atentos a sus movimientos. En medio de ese revuelo, se conoció su encuentro con el presidente Alberto Fernández, quien también viajó a La Feliz para encabezar el acto de inauguración de los Juegos.

Para Fernández, esta fue su segunda visita en diez días a Mar del Plata, luego de haber cerrado allí antes el Coloquio de Idea, evento donde se reunieron los principales referentes de la política y el empresariado nacional.

Al cruzarse en el evento, el artista y el primer mandatario estrecharon la mano en su primer acercamiento. Luego, Rusherking, decidió ir más allá y solicitarle una foto. “Quería conocerte antes de salir y decirte que para mí es un honor. ¿Nos podemos sacar uno fotito?”, le preguntó y recibió la aceptación del mandatario.

Rusherking, ante una multitud, hizo delirar al público marplatense

Después de mantener un diálogo con el presidente, el joven oriundo de Santiago del Estero se subió al escenario para interpretar su canción “Perfecta”, la cual se la dedicó a María Eugenia “La China” Suárez, su pareja.

Aclamado por el publico, aprovechó la ocasión para anunciar oficialmente que el próximo 27 de octubre lanzará su colaboración con la banda mexicana Reik.

Luego de esa interpretación, el trapero de 22 años aseguró: “Me pone muy contento estar nuevamente en Mar del Plata. El año pasado también estuvimos para esta fecha y siempre que venimos esta gente nos recibe muy bien”.

Además, ante la presencia de 25 mil personas, el compositor se refirió a los rumores de compromiso con la China Suárez: “Seguimos muy bien. Estamos muy bien, de novios, enamorados, tranquilos, así que todo muy bien”.

Hace unos días, la actriz se refirió a Rusherking en sus redes sociales y no escatimó en elogio: “Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien. Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kilómetros o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme”, escribió.

Acto seguido, recibió una contundente respuesta de su novio: “Me hiciste llorar. Qué hermoso bajar del escenario y leer esto. Te quiero muchísimo mi amor”.

