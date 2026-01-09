El insólito ida y vuelta de Moria Casán con los Therians y los Furrys: “Las miradas suelen ser muy hostiles”

Moria Casán se metió de lleno en uno de los temas del momento: los “Therians” y los “Furrys”. Luego de lo que fue la aparición de un video viral en redes sociales, la conductora decidió recibirlos en su programa de eltrece y se vivió una situación muy llamativa, ya que estos individuos contaron sus historias y los motivos que los llevaron a ser así.

Todo comenzó a partir de un video viral de Carnaval, donde el periodista Martín Ducco (@mducco) conversó con una mujer que se identificaba como un perro. A partir de esta situación, se generó un debate alrededor del estilo de vida y en el programa La mañana con Moria decidieron realizar un informe al respecto e invitaron a muchos de estos individuos. “Tenemos en el piso a los Therians y a los Furrys, que es gente que se percibe o zorro, o gato, o perro, diferentes razas no humanas. Esa máscara que tienen no es un disfraz, le sirve para empoderarse”.

La nota viral de Martín Ducco desató el furor por estos individuos

El primero en hablar expresó: “A veces suelo ir a parques, a veces suelo ir al bosque. Mayormente voy al bosque con mis amigos. No me gusta llamar tanto la atención. No tengo ni idea de lo que piensan los demás. No, la realidad es que no me importa porque mientras que yo no esté dañando al exterior o a lo que me rodea, yo siento que cada uno puede hacer lo que quiera. Honestamente, yo siento sensación de libertad, más que nada por correr. Lo hago mayormente como para fingir que cazo ratones en la nieve. Me da mucha libertad y me hace sentir más calmado. Me gusta que me llamen ‘Lexi’, no voy a decir mi nombre verdadero. La realidad es que soy la misma persona. Yo uso el nombre como para no mostrar mi nombre en redes porque no me gusta mostrar ni mi nombre, ni mi cara, ni mi edad, nada”. Esto generó diversas reacciones en Moria Casán, quien hasta le permitió que muestre cómo es su forma de caminar y saltar en la personalidad de zorro.

Luego fue turno de quien estaba a su lado, que aseguró: “La perspectiva que uno adopta al vincularse con todo este mundo Therian es hermosa. Uno aprende a valorar muchísimo más la vida y lo que lo rodea a uno, los vínculos sociales, la naturaleza. Por lo menos es lo que yo experimenté desde que tuve mi despertar Therian. Las miradas suelen ser muy hostiles. Pero es lo interesante, justamente, poder empoderarnos y que no nos importe, que no nos intimide. Porque no estamos haciendo nada malo al fin y al cabo, y no dejamos de ser humanos funcionales. La sociedad era sumamente hostil [sin las máscaras], porque no te aceptan como sos. Es como habitar un cuerpo que no estuvo diseñado a tu medida”. Con estas palabras, evidenció su felicidad al poder mostrarse con su personalidad “real”.

Los Therians y los Furrys se desahogaron junto a Moria Casán

Luego fue el turno de los Furrys, y el primero en expresarse buscó diferenciarse del otro grupo: “Nosotros somos personas normales en realidad. No nos identificamos como animales ni nada. Somos personas normales que nos gusta disfrazarnos con esto y salir a hacer cosas por ahí. Yo soy un perro, sería un ovejero alemán. Me han dicho de todo por la calle, pony, caballo. El tema es que los Therians y los Furrys son dos cosas completamente diferentes. Nosotros tenemos también convenciones que vamos y hay paneles de videojuegos, de lo que sea. No centramos todo en ser un animal. O sea, es más comunidad de apoyarse, del arte, de un montón de cosas. Es más, muchos de nosotros tenemos una vida normal. Yo soy piloto de avión, imaginate”. Así, evidenció que este aspecto sería apenas un hobby, algo que lo diferencia de forma notoria de los Therians.

Tras él, otra de las invitadas profundizó todavía más en este aspecto de la personalidad: “[Soy] lo que se te ocurra, porque en realidad soy un cambiaformas, más bien dicho, soy lo que se denomina alter being, que ocupa el término alter humano. Es un término paraguas que abarca un montón de identidades. Muy abarcativo”. Ante esta situación, Moria se percató de la presencia de la abuela de uno de los invitados, aunque no especificaron de quién se trataba. “Sí, estoy apoyando. Me gusta verlos en grupo. Mucho no entiendo esto, pero me gusta así verlos cuando están así en grupo. Cómo se divierten esas cosas. Ellos viven su mundo”, señaló la señora.

Los Therians y los Furrys se convirtieron en el tema del momento a partir de varios videos virales en redes X (@lamanianamoria)

Para finalizar, se tocó el tema del amor: “Sí, hay posibilidad de enamorarse un Therian de otro Therian. Y es, de hecho, una relación muy linda. Yo he estado con Therians también. Nos conocimos por internet. Simplemente, surge, es algo que experimentamos como personas normales porque el romanticismo, la sexualidad y lo que es parte del género de uno es algo completamente aparte de lo que es la teriantropía”.