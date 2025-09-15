Quién es Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano que sufrió un grave accidente

El exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, permanece en terapia intensiva después de sufrir un accidente vial con su moto el viernes pasado. Su perfil público se consolidó tras su participación en la edición 2022 del certamen televisivo, donde su historia de vida y su posterior relación con Daniela Celis captaron la atención de la audiencia.

¿Cuál es la historia de vida de Thiago Medina?

Thiago Medina ingresó a la casa de Gran Hermano en 2022 con un relato que generó una fuerte empatía en los espectadores. Oriundo de González Catán, provincia de Buenos Aires, su vida estuvo marcada por las dificultades económicas.

Creció en una familia numerosa compuesta por diez hermanos, cinco varones y cinco mujeres. Una de las situaciones más difíciles que enfrentó fue el fallecimiento de su madre, Marisa, a los 34 años.

Presentación de Thiago Medina en Gran Hermano

Antes de su exposición mediática, trabajó en el Mercado Central y juntó cartones en la vía pública junto a su padre, Julio. Su objetivo principal al entrar al concurso era ganar el premio económico para remodelar la casa familiar. “Mi mamá antes de morir me dijo: ‘vergüenza es salir a robar’. Le hice caso y nunca salí a robar”, destacó Medina en su video de presentación para el programa.

Cómo fue su paso por Gran Hermano

Durante su estadía en el reality show, que se extendió por tres meses hasta su eliminación, Thiago se convirtió en uno de los concursantes favoritos al inicio del certamen. Dentro de la casa, su romance con Daniela Celis fue uno de los ejes centrales de su participación. Ambos conectaron por sus historias de vida similares, marcadas por el sacrificio en barrios humildes del conurbano.

La relación tuvo momentos de tensión. Cuando Celis quedó eliminada, Medina expresó su deseo de terminar el programa solo. Aunque ella reingresó en un repechaje y, tras un período de distancia, la pareja se reconcilió. Además de su vínculo amoroso, forjó amistades con otros participantes como Julieta Poggio y “Nacho” Castañares.

La pareja entre Medina y Celis continuó fuera de la casa de Gran Hermano. En 2023, la pareja anunció que esperaba gemelas. El 29 de enero de 2024 nacieron Aimé y Laia, un acontecimiento que compartieron con alegría en sus redes sociales. La pareja se separó en mayo de 2025 en medio de versiones cruzadas.

Cuál es el estado de salud actual de Thiago Medina

El parte médico más reciente, difundido este lunes en el programa A la Barbarossa (Telefe), informa que el estado del joven es delicado. “El paciente permanece internado en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y seguimiento de servicio de cirugía toráxica. Está estable, sin fiebre, con pronóstico reservado”, indica el comunicado del Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno.

El siniestro ocurrió el viernes en la intersección de la Avenida San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez. Medina impactó con su motocicleta contra la parte trasera de un automóvil en una esquina con poca señalización. Ingresó al hospital en estado crítico y fue operado de urgencia. En la intervención le extirparon el bazo y trataron lesiones.

A pesar de la ruptura, Celis acompaña a Medina en el hospital y se encarga de comunicar las novedades sobre su salud a través de su cuenta de Instagram. “Tiene una leve mejoría y eso es por toda la fe, oraciones y reikis que envían”, publicó el domingo. También compartió una imagen de una de sus hijas con el mensaje: “Oremos por papá, por favor”.

