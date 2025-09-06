El sorpresivo pedido de Maxi López luego de que usaran su imagen sin su autorización: “Una buena cantidad”

Si bien su relación con Wanda Nara fue extremadamente mediática, Maxi López siempre buscó mantener, en la medida de lo posible, un bajo perfil. No obstante, esta semana dio mucho de que hablar, por un lado, por su sorpresiva participación en la nueva temporada de MasterChef Celebrity (Telefe), que justamente tendrá a su exesposa como conductora, y por el otro por una curiosa situación que experimentó en las redes sociales. Un local gastronómico porteño usó su imagen sin su autorización e hizo un pedido público de disculpas. El exfutbolista no tardó en reaccionar y su respuesta no pasó inadvertida.

Las redes sociales son una maquinaria que funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana y es extremadamente difícil de controlar. Si bien es incontable la cantidad de gente que las utiliza, muchas veces lo que alguien publica puede generar conflictos. La cuestión es que no hay una fecha límite para “detectarlo”: un posteo en Facebook de 2013 puede cuestionarse en 2025 y una foto publicada en julio puede generar conflictos legales en septiembre. Esto último fue justamente lo que ocurrió con Maxi López y un restaurante de Palermo que utilizó su imagen para una publicidad sin su previa autorización.

Maxi López reaccionó luego de que un restaurante usara su imagen sin su previa autorización (Foto: Instagram @officialmaxilopez)

El viernes 5 de septiembre el restaurante Gianni’s hizo una publicación en su feed de Instagram para disculparse con el exdeportista por haber usado una foto suya sin su consentimiento. “Desde Gianni’s queremos pedir disculpas públicas al Sr. Maximiliano Gastón López por la publicación realizada el día 13 de julio, en la que se utilizó su imagen sin autorización y en un contexto fuera de lugar. Reconocemos nuestro error, asumimos la responsabilidad y nos comprometemos a que no vuelva a repetirse”, expresaron. Si bien seguramente la situación se conversó en privado, decidieron hacerla pública. Aparentemente, la imagen en cuestión fue eliminada.

La reacción de Maxi López luego de que un restaurante usara su imagen sin su consentimiento (Foto: Instagram @officialmaxilopez)

Por su parte, el exjugador de River Plate compartió la publicación en sus historias de Instagram, red social en la que acumula 10.5 millones de seguidores, y expresó: “Acepto las disculpas”. Paralelamente, les hizo una explícita sugerencia o más bien un pedido en el que evidenció su costado más solidario y empático. “Estoy seguro de que cuando vaya para la Argentina van a preparar una buena cantidad de comida para salir juntos, a repartir y donar a todos aquellos que lo necesitan”, escribió.

López puso su condición para aceptar el pedido de disculpas y seguramente buscará hacer todo lo posible para que se cumpla. Si bien no hay una certeza de cuándo viajará a la Argentina, donde se encuentran sus tres hijos mayores -Valentino, Constantino y Benedicto- se estima que no faltará mucho, puesto que esta semana se confirmó que formará parte de MasterChef Celebrity. La encargada de anunciarlo fue Wanda Nara, quien además de ser la conductora del ciclo, es su exesposa.

Maxi López estará en MasterChef Celebrity (Foto: Instagram @masterchefargentina)

“Este señor no es que salió conmigo, es más que eso...”, dijo Nara en modo enigmático cuando presentó a los concursantes del programa. “Hubo intercambio de todo. Este hombre vivió de congelados mucho tiempo, porque yo estaba de piquete y no le quería cocinar. Tuvimos sexo y no nos cuidamos tres veces”, agregó y finalmente reveló que Maxi López aceptó demostrar sus habilidades culinarias en televisión. Si bien ellos tuvieron una escandalosa separación, con el tiempo limaron asperezas y se volvieron amigos. Actualmente, el exfutbolista vive en Suiza con su mujer Daniela Christiansson, su hija Elle (2) y su bebé en camino.