Dani La Chepi volvió a su casa tras ser operada de urgencia: “Dolor de parto”

A principios de la semana, Daniela Viaggiamari -más conocida cono Dani “La Chepi”- anunció a través de sus redes sociales que se encontraba internada en un sanatorio. Tras sufrir un dolor agudo, le detectaron que tenía un cólico renal y le indicaron que debía someterse una intervención quirúrgica. Un par de días más tarde, apareció nuevamente en sus historias de Instagram para contar que la cirugía fue un éxito y que ya está en su casa.

Dani La Chepi regresó a su casa tras la operación

“Acá estamos, con la mamu, que salimos a pasear. Hoy el plan era salir a pasear y bueno, salimos ¿o no? Hubiésemos preferido un shopping, lo sé, pero esta clínica es como un shopping. Amo la Clínica Olivos, amo y me encanta venir a pasear acá”, expresó el miércoles pasado al dar a conocer la noticia de la internación.

Con su sentido del humor intacto y en un intento de restarle importancia a la situación, agregó: “Parece que a la noche fueron a caminito, se afanaron un cascote, me lo dejaron en casa y yo lo tragué. Ahora estamos esperando al urólogo porque parece que me tienen que operar”.

Una vez operada y tras hacer el reposo correspondiente, la conductora de El juego de la oca (eltrece) pudo regresar a su casa junto a Isa, su hija. Una vez más, se sentó frente a la cámara para reportarse a sus más de 3 millones de seguidores y compartirles el parte médico. “Acá estamos, ya en casa, gracias a Dios. Un capo el doctor, toda la Clínica Olivos, gracias a todo el personal”, comenzó, sin olvidarse de mandar un saludo a los profesionales que la asistieron durante todo el proceso. “El cólico renal es como el dolor, solamente la que parió sabe que se asemeja mucho al dolor de parto. Es tremendo”, agregó.

Dani La Chepi anunció que debió ser internada por un cólico renal Instagram: @danilachepi

Sin detenerse demasiado en los detalles del proceso quirúrgico, La Chepi mostró el cólico renal que le extirparon. Mientras sostenía en alto el frasco transparente en donde se veía una piedrita roja, reveló que decidió ponerle un nombre. “Le pusimos ‘J’. ¿Por qué? Porque me dejaron adentro un catéter ‘doble J’, creo que se llama, para que se me… bueno, cosas, tengo que eliminar todo lo que tengo adentro”, detalló. Encima de la grabación, escribió: “En 15 días me duermen de nuevo y me sacan el catéter”.

Un par de historias más adelante, demostró que el dolor del post operatorio no le impide hacer lo que más le gusta: pasar tiempo de calidad con su hija. En las filmaciones se la puede ver sentada en el sillón con la niña acostada sobre sus piernas. “Me dieron un par de indicaciones”, le dice a Isa al mismo tiempo que le hace caricias en el pelo. “Me dijeron que no me aguante las ganas de hacer pis, y tampoco me aguante ningunas ganas… así que… ¡preparate!”, advirtió y, tras decir eso, se tiró encima de ella para llenarla de besos en los cachetes.

Dani "La Chepi" junto a Isa, su hija instagram @danilachepi

En un par de semanas, seguramente a través de las redes, La Chepi compartirá la evolución de su recuperación con sus fieles seguidores.