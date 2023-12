escuchar

Si algo quedó demostrado es que en las redes sociales nada pasa inadvertido. De un día para otro pueden resurgir mensajes de hace diez años en X (antes Twitter) y un inesperado video puede volverse viral. Justamente esto sucedió en las últimas horas y la protagonista es Karina Milei, la hermana del Presidente de la Nación. El clip en cuestión evidenció el día en el que la mujer participó de uno de los programas de Guido Kaczka en El Trece y no solo eso, sino que la acompañaron también sus padres, Alicia y Norberto.

Antes de ser conocida como la mano derecha de Javier Milei, Karina tuvo un pasado como participante de un programa de juegos. En las últimas horas, la cuenta de TikTok @pablovelacoz, subió un video del día en el que Karina estuvo en el ciclo de Guido Kaczka, donde la acompañaron sus padres. La participación de la familia fue hace siete años, en el Especial perros (eltrece).

Norberto y Alicia acompañaron a Karina al programa (Foto: Captura de TikTok)

Antes de jugar, el conductor les preguntó a Alicia y Norberto cómo era su hija cuando estudiaba, a lo que su madre respondió “regular”. Asimismo, Kaczka les consultó qué era lo mejor de ella y respondieron: “El carácter”.

Durante su paso por el programa, Karina Milei le contó a Kaczka que era Licenciada en Relaciones Públicas. Fue a jugar con su perro Aaron, un pastor suizo, y tuvo una conversación con el conductor sobre las características de dicha raza de animal.

Tras el intercambio, Karina giró la ruleta para determinar cuántos pinos debía derribar su perro para llevarse el premio. Finalmente, se confirmó que tenía que tirar nueve para ganar un Smart TV. Milei se mostró esperanzada, puesto que cuando su perro realizó la práctica, logró ese número. Si bien tenían que arrancar el juego, Kaczka no dudó en tomarse unos segundos para halagar al animal.

Karina Milei y sus padres participaron del programa de Guido Kaczka en 2016 (Foto: Captura de TikTok)

“¡Mira lo que es Aaron! ¿No busca novia?”, le preguntó. “Si busca novia, blanquita...”, comentó Karina. Tras el intercambio, la familia se puso a llamar al perro por su nombre para que avanzara y derribara los pinos. No obstante, y aunque el perro llegó al final, derribó solo cinco, cuatro menos de los necesarios para llevarse el premio.

La selfie de Fátima Florez con Karina Milei en Casa Rosada

Hace poco más de una semana, Javier Milei recibió el bastón de mando y la banda presidencial y asumió formalmente como en nuevo presidente de la Nación. Tras el acto realizado en el Congreso, se trasladó a la Casa Rosada, acompañado por su equipo y sus personas cercanas. Su hermana estuvo en todo momento a su lado, como así también su pareja, Fátima Florez. En medio de la importante jornada, la humorista sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar una foto con su cuñada dando cuenta de la buena onda entre ambas.

La selfie de Fátima Florez y Karina Milei en la Casa Rosada tras la asunción de Milei Instagram (@soyfatimaflorez)

La actriz subió una selfie donde se las pudo ver con amplias sonrisas, evidenciando la felicidad de un día lleno de emociones. No solo sumó el hashtag #CasaRosada, sino también un tema musical. Eligió “Stronger” de Britney Spears. La canción en cuestión se estrenó en 2000 como parte del disco Oops!... I Did It Again, uno de los materiales de estudio más aclamados de la cantante.