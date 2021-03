El Tucu López habló de su peor momento: “Durante mucho tiempo no vi de un ojo”

Entre las noticias de su romance con Jimena Barón, su participación en la edición de famosos de Corte y confección y la espera por el debut en La Academia, Luis “El Tucu” López vive un presente agitado. En una de las últimas declaraciones que hizo en medios, el locutor reveló el delicado momento que vivió a raíz de un accidente durante la práctica de un arte marcial.

“Yo hice artes marciales toda mi vida y entrenando jiu-jitsu sufrí una lesión. Me dejó dos meses sin poder agacharme a atarme los cordones porque tenía la chance de perder la visión de un ojo”, relató en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen para un Mitre Live.

Si bien en la actualidad no tiene secuelas, López contó cómo tomó la decisión de no continuar con esa actividad. “Ese fue un momento muy heavy de mi vida que, por suerte, resultó con fortuna. No pude seguir practicando jiu-jitsu porque era muy peligroso. Durante mucho tiempo no vi de un ojo. Y te preguntás: ‘¿Qué va a pasar conmigo ahora?’. Estaba apasionado y también entendí que es parte del peligro de hacer un arte marcial de contacto”, sostuvo.

A lo largo del reposo tras la lesión, El Tucu admitió que se hizo un sinfín de cuestionamientos. “‘¿Por qué me descuidé en ese momento?’ y todos los planteos que uno se hace con el diario del lunes. Pero bueno, afortunadamente estamos bien”, finalizó.

LA NACION