Eltrece apuesta por Doman y Politti, Mitre se renueva y Radio 10 va por el análisis

Esta semana, radio Mitre AM 790 está lanzando su programación 2022 con la llegada de nuevas voces y figuras para su grilla. La principal novedad es el desembarco de Eduardo Feinmann en la primera mañana con Alguien tiene que decirlo (de 6 a 10). Con la llegada del periodista de LN+, volverá el pase, que hará con Jorge Lanata (ya arrancó con todo entre 9.50 y 10.10).

Luego, seguirá Jorge con Lanata sin filtro en su clásico horario de 10 a 14. Por las tardes, se aseguró la continuidad de Encendidos en la tarde de 14 a 16, con María Isabel Sánchez; y a continuación llegará Diego Leuco con Diego a la Tarde de 16 a 17 junto a Jesica Bossi, Nacho Bullian, Karina Iavícoli y Delfina Pignatello; para luego darle paso a su padre, Alfredo Leuco con Le doy mi palabra de 17 a 19.

En la franja de las 19 a 20, tras el pase de Pablo Rossi a Rivadavia 630 y Laura Di Marco (sin futuro radial), Volviendo a casa seguirá ahora con la conducción de los periodistas de LN+ Gerardo “Tato” Young y Eleonora Cole.

Tato Young estará al frente de Volviendo a Casa en radio Mitre junto a Eleonora Cole LA NACION

Por la noche, Jorge Fernández Díaz continuará acompañado de Adriana Verón, Miguel Wiñazki, Marcelo Birmajer y Gonzalo Garcés en Pensándolo Bien de 20 a 22; y lo mismo hará Gonzalo Sánchez con Ladran Sánchez en el nuevo horario de 22 a 0 (en 2021 se emitía de 22 a 23, pero tras la salida de Cristina Pérez, el mismo se extendió por dos horas en su clásico espacio de reflexión y análisis de la actualidad mientras se apaga la Ciudad). Ahora está acompañado de Gabriel Levinas, Héctor Gambini y Adriana Verón. Para el cierre, continuara Súper Mitre deportivo de 00 a 01.30 con la conducción de Gabriel Anello y un gran equipo.

En tanto, Liliana López Foresi y Paulo Kablan se suman a Radio 10. Este lunes 7 de febrero, Radio 10, la AM del Grupo Indalo, cambia su grilla con varias novedades e incorporaciones. Entre ellas para el cierre estará Puro cuento, con Paulo Kablan, que vuelve con las mejores historias, de 22 a 24 junto a Florencia Ibañez. Para el fin de semana, la novedad es que El fin de la metáfora, ciclo político que conduce Iván Schargrodsky, pasa a los sábados de 10 a 12, mientras que Pablo Ladaga hará Llegó el sábado, de 12 a 14. Para los domingos, de 10 a 12 Liliana López Foresi vuelve a la radio con Reloj de arena, un programa de análisis y opinión. Ella también participará como columnista dos veces por semana con su particular mirada y análisis de la actualidad en Mañana Sylvestre (de lunes a viernes de 6 a 10 con Gustavo “El Gato” Sylvestre).

Cambios de programación en las FM

Continuando con las radios argentinas, la Mega 98.3 estrenó este febrero su programación 2022 con novedades en las mañanas y mediodías. A la espera de su debut, Cecilia Bazán estará de 6 a 9 junto a Nacho Fusco y Valeria Delgado. Durante la mañana, Todo lo demás también, el programa que conduce Bebe Contepomi de lunes a viernes de 9 a 12, renovó parte del staff, donde se encuentran Vero Carelli, Ayelén Velázquez y Martin Urruti. Este año contará con un ciclo renovado de entrevistas a reconocidos artistas del rock nacional.

A continuación, de lunes a viernes en el nuevo horario de 12 a 14, se emite Reloj de plastilina, con Juan Di Natale con toda la actualidad del mundo del rock, junto a Ale Higa. Por su parte, Megadelivery también con nuevo horario de lunes a viernes de 14 a 18 con la conducción de Carina Deferrari.

En tanto, el programa HTH pasó de Metro a Blue. El pasado lunes debutó la segunda temporada del ciclo con la conducción de Nacho Otero junto a Iris Otero y Martín de Ambrosio. Este año el ciclo se emite de 6 a 9 en Blue 100.7 FM, mientras que en 2021 lo hizo en Metro 95.1.

Eltrece apuesta por Fabián Doman y Andrea Politti para levantar el rating de las tardes

Luego de varias idas y vueltas, el próximo lunes 14, eltrece hará cambios en sus tardes entre las 14.30 y las 18.30. En busca de levantar sus números de audiencia, y poder acercarse a Telefe, el canal comandado por Adrián Suar prepara un cambio rotundo de programación para la semana próxima.

Fabián Doman y Andrea Politti regresan a la pantalla de eltrece en medio de los cambios de programación que trajo 2022 Archivo

Según se pudo saber, el inicio de la segunda quincena de este mes de febrero será día para el estreno de Momento D con Fabián Doman de 14.30 a 16.15 (lugar que hasta el viernes 11 esta ocupado por Match Game que llegará a su fin). Luego, con el afán de atraer al público familiar y más que nada el adolescente, Laurita Fernández continuará con la conducción de Bienvenido a Bordo de 16.15 a 17.30 (por lo que también el próximo vienes llegará su fin Hogar Dulce Hogar que hasta entonces se emite de 15.45 a 17). Luego, de 17.30 a 18.30 se dará otro estreno en esa pantalla como lo será Turno Tarde con Andrea Politti.

El resto de la tarde no tendrá cambios, ya que de 18.30 a 20 seguirá siendo el especio de 100 argentinos dicen, un programa que le trajo muchas alegrías al canal y que no cambiaría de horario. Y la próxima novedad arribaría el 21 de febrero próximo, cuando lleguen Los socios en el espectáculo, el nuevo ciclo de esa temática, que conducirán los ex Intrusos Adrián Pallares y Rodrigo Lussich de 11 a 13.