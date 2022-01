Radio AM: grillas renovadas y pases de figuras, las claves de la batalla por el podio en el dial de este año

Tras un 2021 con muchos movimiento en las principales radios, este nuevo año ratifica esta tendencia incluso para las emisoras AM líderes del prime time que en estos días presentan sus grillas renovadas y muchas algunas sorpresas.

En este contexto dinámico. Radio Mitre (Grupo Clarín) buscará consolidar su podio indiscutido en la primera mitad del día, a pesar de la partida de Marcelo Longobardi, mientras que La 10 (Grupo Indalo), La Red (Grupo América) y Continental (Grupo Santamartah) entran en un período de definiciones respecto de su ubicación “emocional” ante una audiencia altamente polarizada. A todo esto, y después de años de penar en la quiebra, Rivadavia diseñó para 2022 una programación competitiva que apunta a pelear con las emisoras líderes y, sobre todo, dentro del espectro de Mitre.

Parte de todo esto empezará a notarse en los próximos días con la incorporación a Mitre de Eduardo Feinmann en el horario de Longobardi y el desembarco de figuras de Mitre en Rivadavia como Cristina Pérez y Pablo Rossi. Las nuevas propuestas en estas señales hacen base en la misma torta de audiencia, que el año pasado acompañó las propuestas sobre todo políticas en un año electoral.

Entre Mitre y Rivadavia

Una de las novedades en el ámbito radial de 2021 fue que Rivadavia, tras años de quiebra y dos intentos fallidos de remate, logró recomponerse artísticamente hasta alcanzar los dos dígitos de share (10,71%). Esta emisora aumentó un 12 por ciento su audiencia desde que arribaron a su frecuencia periodistas como Jonatan Viale y Luis Majul, y consiguió muy rápidamente hacerse de una identidad editorial y artística. Obtuvo el respaldo de la audiencia al punto que superó a La Red (AM 910) y Radio 10 (AM 710) para ubicarse segunda en las mediciones. Las aspiraciones de Alpha Media, propiedad de Marcelo Fígoli (dueño también de La 990, en el otro extremo de la cuerda ideológica), es intentar “hacerle sombra” a Mitre.

Sin embargo, en diciembre, la emisora de la calle Arenales recibió una mala noticia: la mudanza de Eduardo Feinmann, una de sus estrellas, a la primera mañana de Mitre (AM 790), para ocupar el lugar de Marcelo Longobardi. El prestigioso periodista, que aún no adelantó demasiado sobre su futuro, estuvo al frente del programa Cada mañana durante los últimos diez años y se convirtió en el líder indiscutido de la audiencia matinal.

¿Hará radio Marcelo Longobardi en 2022? Es el gran misterio de la radiofonía para los próximos meses: tras despedirse en octubre, su ciclo fue conducido por Willy Kohan, Jorge Fernández Díaz y María Isabel Sánchez hasta la confirmación que el espacio quedaría en manos de Eduardo Feinmann Rodrigo Néspolo - LA NACION

Entretanto, luego de la salida del histórico conductor en octubre pasado, el ciclo de Radio Mitre quedó en manos del periodista y escritor Jorge Fernández Díaz, que se despidió ayer. La primera semana de febrero estará a cargo de ese barco María Isabel Sánchez hasta que se concrete la incorporación de Feinmann. “Se ha confirmado que en febrero llega a Radio Mitre nada menos que Feinmann. Es una gran noticia”, había dicho Willy Kohan, del equipo de Longobardi, cuando surgió la noticia de la llegada de una de las figuras de Rivadavia. “Feinmann es un amigo y un conductor y periodista consagrado que sin dudas va a potenciar el gran éxito y el gran liderazgo que ha construido Mitre en todos estos años”, agregó el periodista económico, quien reemplazó a Longobardi durante largos períodos.

Es así como tras la salida de Longobardi cederá la primera mañana (de 6 a 9) al conductor de LN+ quien comenzará este nuevo ciclo al retorno de sus vacaciones, el 7 de febrero. La segunda mañana de la emisora seguirá a cargo de Jorge Lanata, quien regresará pasado mañana con su tradicional espacio de 10 a 14.

Gustavo Sylvestre, Cristina Pérez, Pablo Rossi y Eduardo Feinmann

Agustín Espada, investigador y director de la maestría en industrias culturales de la Universidad de Quilmes, entiende que los cambios en la programación de la radio AM de los próximos días va a ser interesante de analizar principalmente por la salida del conductor más escuchado de la radio AM de los últimos años: “Hay que ver si Longobardi va o no a hacer radio de lunes a viernes, es una incógnita. Y en el caso que no haga, a quién elegirán sus oyentes: la apuesta de Mitre por Feinmann tiene cierto sentido porque busca mantener la línea editorial, aunque ambos periodistas tienen estilos de conducción muy distintos”. El investigador encuentra difícil que Radio Mitre logre sostener toda su audiencia y especula con un emparejamiento de dicha emisora con Rivadavia, y advierte sobre la posibilidad de que otras emisoras logren capturar algo de ese encendido.

Más pases y cambios

A partir de este lunes 31, las mañanas de Rivadavia comenzarán con dos incorporaciones que son grandes apuestas a futuro. Por un lado, Pablo Rossi ocupará la franja de 6 a 9 de lunes a viernes, asumiendo el desafío de un horario muy competitivo. El periodista cordobés, que tiene un largo recorrido en gráfica, televisión y radio, anunció a principios de diciembre que se sumaba al staff de esta emisora y en diálogo con LA NACION señaló: “Siento que Rivadavia hoy es el mayor desafío de mi carrera profesional en radio. Llegó en el momento personal justo para asumirlo. Quiero que seamos el despertador, la mejor rutina de la mañana para la mayor cantidad de oyentes posibles”.

Por otro lado, la segunda parte del prime time radial estará a partir de ese día en manos de Cristina Pérez, quien se hará cargo del segmento de 9 a 12. “Hacer la segunda mañana es uno de los desafíos más grandes de mi carrera y que siempre soñé. Rivadavia vive un renacer con una mística que contagia y una vocación imbatible por crecer haciendo radio con excelencia. Para mí es un sueño hecho realidad”, afirmó la periodista en conversación con este diario.

Respecto a estas novedades, Espada destaca la relevancia de tener a una mujer conduciendo el horario central y señala: “Va a ser interesante ver cómo le va a ir, siendo una figura de la televisión que pasa a la radio y que va a acentuar aún más la línea editorial de la emisora”.

Era cierto! Finalmente me cruzaré con Cristina…



Con la mejor. Se viene, se viene… un momento radial especial con @Cris_noticias



Desde el lunes 31 de enero cada día por @Rivadavia630 pic.twitter.com/uruy0f89x1 — Pablo Rossi (@PRossiOficial) January 26, 2022

Por su parte en La Red (AM 910), tras la renuncia de Luis Novaresio, Paulo Vilouta cubrirá el segmento de 6 a 10 y Gustavo López liderará la segunda mañana de 10 a 14 con una oferta deportiva, propuesta sumamente novedosa para un prime time. En Radio 10 (AM 710), con la salida de Coco Silly, la mañana quedaría conformada por Gustavo Sylvestre en el horario de 6 a 10 y por Jorge Rial, en el de 10 a 14.

Tras la salida de Beto Casella (quien se mudó a Rock and Pop), Radio Continental (AM 590) comenzará la transmisión de la mañana con Dominique Metzger y Diego Schurman, de 6 a 9, seguidos por Diego Korol, cuya incorporación se hace efectiva tras haber dejado Pop Radio. Dentro del espectro de radios de corte oficialista, Espada advierte que Radio 10 y AM 750 (Grupo Octubre) perdieron mucha audiencia en 2021, y sospecha que “esas emisoras van a estar un poco lejos de poder disputarle audiencia a las que seguramente se consoliden como primera y segunda en AM en Buenos Aires, que yo creo que van a ser Mitre y Rivadavia”.

Luis Majul cambiará su horario en Rivadavia y se lo escuchará de 19 a 21 LN +

El segmento vespertino también deja ver nuevas apariciones y pases para el regreso a casa en 2022. En Rivadavia continuará de 17 a 19 Nelson Castro con Crónica de una tarde anunciada y tras las nuevas incorporaciones en el horario diurno, Luis Majul también cambiará su horario y su programa se emitirá ahora de 19 a 21. En Radio Mitre es aún incierto el futuro del espacio que dejan Pablo Rossi y Laura Di Marco. La Red apostará a nuevos horarios: con la salida de Fabián Doman, la tarde se va a repartir entre Marcelo Palacios y Facundo Pastor. Los encargados de bastonear la tarde en Radio 10 serán Juan Di Natale y Pablo Duggan y, en Radio Continental, Eduardo Serenellini y Diego Díaz.

El presente de la radio AM en la Argentina se muestra prometedor: Espada asegura que con la pandemia y la cuarentena de 2020 el dial recuperó mucha audiencia, creciendo entre un 10 y un 15 por ciento en el encendido, número que sigue sosteniéndose dos años después. “Por un lado hay un envejecimiento en la audiencia de radio, oyentes adultos que buscan cada vez más contenidos informativos, el principal producto de la radio AM, y a eso se le suma una actualidad argentina que demanda información periodística constante”.