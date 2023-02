Emily Ratajkowski confirmó su noviazgo con un reconocido cómico con una íntima sesión de fotos

escuchar

Con la llegada del 14 de febrero, designado como el día de San Valentín o el Día de los Enamorados, las redes sociales se vieron invadidas por fotos, videos y escritos en donde el amor fue el protagonista, desde extensas declaraciones de parejas que llevan años juntas hasta dulces mensajes de aquellos que, quizás, es la primera vez que festejan la ocasión. En el caso de la supermodelo Emily Ratajkowski, aprovechó la ocasión para ponerle fin a los rumores al confirmar su noviazgo con un reconocido comediante.

A mediados del 2022 y tras cuatro años de casados, Emily Ratajkowski y Sebastian Bear-McClard se divorciaron debido a las múltiples infidelidades de parte del productor de cine. A partir de ese momento, las miradas se enfocaron en la modelo a medida que tanto los fans como los periodistas dedicados a la farándula intentaban descubrir qué era de su situación sentimental.

Desde que trascendió la noticia de su divorcio, “Emrata” fue vinculada con varias celebridades como Brad Pitt -quien se encuentra en medio de una batalla legal con su ex, Angelina Jolie- y, más tarde, con Pete Davidson, el cómico que quedó envuelto en una gran polémica al comenzar a salir con Kim Kardashian poco después que ella se separara oficialmente de Kanye West.

Emily Ratajkowski y Eric André se mostraron juntos en el Madison Square Garden NY Knicks/MSG Sports

Con el paso del tiempo, hubo otro nombre que empezó a resonar con fuerza: el cómico, actor y conductor Eric André. Aunque el rumor tomó a los fans de ambas celebridades por sorpresa, en las redes aparecían cada vez más fotos que los mostraban en medio de paseos o románticas cenas, a pesar de todo su esfuerzo de permanecer alejados de las cámaras.

Finalmente, llegó la fecha en el que se terminaron las dudas y fue, nada más y nada menos, que el día de San Valentín. Luego de mostrarse muy acaramelados en el Madison Square Garden durante el partido de los New York Knicks contra Brooklyn Nets -en donde se sentaron uno al lado del otro en la primera fila frente a la cancha-, fue el comediante quien rompió el hielo y le dedicó a la modelo un picante saludo por el día de los enamorados al compartir una íntima serie de fotos.

Las íntimas fotos que Eric André eligió para dedicarle un felíz Día de los Enamorados a Emily Ratajkowski instagram @ericfuckingandre

En su cuenta de Instagram, el conductor de The Eric Andre Show publicó dos postales y, en las dos, posó completamente desnudo acostado sobre un sillón mientras, en el espejo ubicado detrás suyo, podía verse reflejada a la modelo quien, también sin ropa, fue la encargada de capturar el momento con la cámara del celular. Para evitar cualquier tipo de censura, ella se cubrió parte del cuerpo con el brazo mientras el comediante agregó un emoji de corazón para tapar sus genitales.

Sin importar que el rostro de Ratajkowski no pudiese distinguirse claramente y que su nuevo novio decidiera no etiquetarla, los usuarios de las redes no tuvieron problema en descubrir que se trataba de ella. Especialmente porque, en las Historias que subió en su propio perfil, la modelo también le deseó un feliz San Valentín, pero lo hizo con un video apto para todo público que filmó mientras esperaban que comenzara el partido de basquetbol al que asistieron como pareja.

Emily Ratajkowski también le dedicó un saludo a su nuevo novio, pero con un video apto para todo público instagram @emrata

