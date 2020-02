Durante una entrevista, y entre lágrimas, Justin Bieber prometió habló sobre proteger a Billie Eilish Crédito: Twitter

Billie Eilish es la nueva gran estrella de la música estadounidense. Con tan solo 18 años, hizo historia al convertirse -hace unos días- en la persona más joven en ganar las cuatro principales categorías en los Grammy, premios en los que se llevó en total 5 galardones. Mientras que los medios y el público enfocan su atención sobre ella, Justin Bieber se ofreció a protegerla.

Durante una entrevista, el cantante, que saltó a la fama a los 14 años y como consecuencia de su gran popularidad terminó con depresión y problemas de drogas, afirmó entre lágrimas que no le gustaría que su colega pase por lo mismo que él, y que está dispuesto a ayudarla si alguna vez lo necesita.

"Dejémosla que haga lo suyo, y si alguna vez me necesita, acá voy a estar para ella", dijo completamente emocionado. "Sí, yo solo quiero protegerla. No quiero que pierda el rumbo. No quiero que pase por nada de lo que tuve que pasar yo, porque no le deseo eso a nadie. Si alguna vez me necesita, solo tiene que llamarme", agregó.

La cantante compartió el fragmento de la entrevista en su cuenta de Instagram y escribió un corto pero significativo mensaje junto al video. "Tiempos de cambios", puso Eilish como epígrafe. A los pocos minutos, Bieber comentó la publicación. "Te quiero", escribió, y su esposa, Hailey Baldwin, agregó un corazón como respuesta.

Ver esta publicación en Instagram stream changes Una publicación compartida por BILLIE EILISH (@billieeilish) el 14 de Feb de 2020 a las 12:28 PST

Además del fragmento de la entrevista, Billie compartió algunas imágenes de su juventud. En una de las fotos se la puede ver luciendo una remera de Bieber y en el resto de las postales se observa la habitación de la cantante en la casa de sus padres, llena de afiches del ídolo pop.

Hace unos días, Justin estrenó en YouTube su documental llamado Seasons, en donde habla sobre su lucha contra la depresión, que le hizo cancelar en el 2017, de manera abrupta, la gira promocional de su cuarto álbum, Purpose. Allí, el cantante canadiense también habla de su consumo de hongos, pastillas e, incluso, jarabe para la tos, y relata que fumó marihuana por primera vez a los 12 años. "Empecé a depender realmente de eso y fui consciente de que tenía que parar. Me creó una dependencia y eso no era bueno", sostuvo en el primer capítulo.

En el último tiempo, la vida del joven volvió a encaminarse: consolidó su fé católica y sorprendió a todos formalizando su relación con la modelo Hailey Baldwin, a quien en varias oportunidades le agradeció mediáticamente por haberlo ayudado a transitar sus últimos años.