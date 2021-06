Entre sábanas y al natural, Flor Peña dejó al descubierto sus tatuajes más íntimos

Florencia Peña sorprendió a sus seguidores en redes sociales con una postal desde la cama, en la que dejó en evidencia sus tatuajes ocultos. La conductora de Flor de equipo (Telefe) se mostró en la intimidad de su casa y celebró que este lunes es feriado, sin embargo, indicó que debía ir a trabajar igual.

“¡Buen día! Feriado en la camita… igual hay que trabajar”, escribió la actriz en Instagram junto a una postal que la muestra recostada boca abajo en la cama, tapada solo con sábanas y almohadas.

Florencia Peña saludó a sus seguidores desde la cama en este lunes feriado Instagram:@flor_de_p

La imagen de la artista argentina cosechó más de 90 mil “me gusta” en solo dos horas. Y recibió comentarios de famosos como Nancy Pazos, columnista de su programa, quien señaló: “Empezando así la mañana no quiero saber cómo la vamos a terminar, mamita”.

El humorista Roberto Moldavsky también reaccionó a la publicación y le escribió: “Abrígate que hace frío ¿Vos me querés matar?”.

En la fotografía Florencia deja ver uno de sus tatuajes que habitualmente están ocultos: un ave con sus alas desplegadas que tiene plasmada debajo de su axila izquierda. También los tribales en sus brazos y una flor de loto en su hombro derecho.

Esta no es la primera vez que la actriz comparte una publicación subida de tono en las redes sociales, hace un tiempo mostró cómo es su rutina de ejercicios en imágenes que consideró “no aptas para menores”.

Este domingo, la protagonista de Casados con hijos compartió dos posteos por el Día del Padre. El primero se lo dedicó a su padre, Julio, que murió en abril del 2020 luego de luchar por dos años contra el cáncer. “Yo llevo tu sonrisa como bandera… Feliz día viejito! Este abrazo lo llevo en mi corazón. Te extraño muchísimo, pero se que estás cuidándome como siempre lo hiciste”, comenzó escribiendo la actriz.

Florencia Peña le dedicó un sentido mensaje a su papá Julio y a Ramiro Ponce de León, padre de su tercer hijo en este Día del Padre Instagram: @flor_De_p

Y continuó: “Aunque no pueda verte ni escucharte. Aunque ya no podamos reírnos a carcajadas haciendo monerías, igual te siento cerca. Se que estás por acá. Te conozco, y sé que no te irías muy lejos. Gracias por tantos años de amor. Gracias por tu hermosa mirada. Por tus locuras y tus abrazos sentidos. Gracias por haberme dado la vida. Nos volveremos a ver”.

El segundo mensaje fue para su actual pareja, Ramiro Ponce de León, el padre de su tercer hijo, Felipe, de 3 años. “Él Rama y su Ramita. Feliz día papito”, le escribió en Instagram junto a un carrusel de fotos en las que se lo ve al abogado salteño con el nene. Flor es también mamá de Tomás y Juan Otero, fruto de su relación anterior con Mariano Otero.

