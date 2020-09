"No es gracioso, es indignante. Que tristeza nuestra clase política", dijo Luciana Salazar al referirse al escándalo que protagonizó el diputado Ameri Crédito: gentileza América

La Cámara de Diputados decidió -por unanimidad- suspender al legislador por Salta Juan Emilio Ameri, a pedido del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, luego de que el diputado del Frente de Todos fue registrado en medio de una escena sexual durante la sesión virtual.

Massa solicitó también conformar una comisión para determinar si debe ser expulsado del cuerpo. De todos modos, él no fue el único que reaccionó ante este episodio, que sobrepasó el escenario político. Miles de usuarios se manifestaron en redes sociales ante este hecho, por lo que los hashtags #VerguenzaNacional y #TetaGate rápidamente se convirtieron en trending topics.

Uno de los que saltó fue Marcelo Tinelli, quien compartió la noticia y se rio de lo sucedido. Por su parte, Luciana Salazar reflexionó: "Mientras la gente espera soluciones desde la política, en medio de una de la peores crisis de nuestra historia, un diputado en una situación sexual en medio de una sesión en el Congreso. No es gracioso, es indignante. Qué tristeza nuestra clase política. Vergüenza".

El diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias compartió ambos tuits y le cuestionó a Salazar: "¿La clase política? Tu partido". A lo que ella retrucó: "Vos caés en la misma bolsa de los políticos que dan vergüenza y que le pagamos todos los argentinos".

Viviana Canosa se sumó a las repercusiones por el escándalo de Ameri y, comentó: "Piden suspenderlo!! Esto es increíble". Luego, en otro tuit, ácida, añadió: "#ChupandoTetas Y sesionando.. #Zaraza"; en alusión -también- al momento que protagonizó esta semana Martín Guzmán en la presentación del presupuesto.

Con humor, Sebastián Wainraich lanzó: "Lo triste es que ahora cuando beses o te besen ahí vas a pensar en Ameri". Y Malena Guinzburg ironizó: "Creo que necesitábamos lo de Ameri para volver a unirnos como país!".

El humorista Nik, por su parte, compartió una foto de Ameri, con el apodo "el lametetas" y la frase "decadencia total y absoluta de la Argentina" que invita a otro banderazo en el Congreso. Y escribió: "Diputado Nacional Juan Emilio Ameri. La gente está harta, fundida, sin ingresos. Y estos impresentables que no quieren ir al Congreso, se burlan del pueblo argentino. Son el símbolo más atroz de la decadencia espantosa a donde nos llevaron".

El Dipy también salió a opinar al respecto, y lo hizo criticando el hecho de que la titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo porteño haya defendido a Ameri. En Twitter, María Rachid mujer dijo: "¿De verdad van a hacer tanto escándalo porque un diputado pensó que no tenía conexión y le besó la teta a su compañera? ¿Se reactivó moralidad? Una sanción a él y los que juegan candy crash mientras trabajan me parece bien. Pero no exageren...".

El cantante citó el tuit, y respondió: "Esta señora impresentable acaba de defender al diputado Ameri en una nota de TV. Dijo que el diputado era de Entre Ríos. Es de Salta. Dijo que Carrió falta a todas las sesiones de diputados. Carrió no es más diputada. No hay remate....Hombre llevándose la palma de la mano a la cara".

La escritora Tamara Tenenbaum reforzó la importancia de que lo suspendan. "Jajajajajaja a mí no me escandaliza nada, pero cualquiera que piense que al tipo no hay que suspenderlo COMO MÍNIMO nunca tuvo nada parecido a un trabajo de verdad", lanzó en Twitter.

