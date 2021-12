Estefanía Pasquini recordó el suplicio que vivió para concebir a su hijo con Alberto Cormillot

Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot, reflexionó sobre el drama que vivió la Navidad pasada mientras se sometía a distintos tratamientos para poder quedar embarazada. La nutricionista contó en una publicación en Instagram que, si bien estas fiestas le recuerdan todo ese proceso, ahora son distintas porque tiene a su bebé y a una familia que le brinda mucho amor a Emilio, fruto de su relación con el médico.

“Sin lugar a duda estas fiestas fueron totalmente distintas a las del año pasado… El 24 a la noche del año anterior me agarró llorando desconsoladamente por lo que no había podido ser por un año donde ya estaba perdiendo todas las ilusiones de ser mamá”, comenzó relatando en la red social, donde la siguen más de 125 mil personas.

La nutricionista compartió las imágenes de la Navidad en familia junto al pequeño Emilio Instagram

“Harta de los fracasos, harta de inyectarme cada día y cada año sin lograr nada, con toda mi familia diciéndome: ‘Ya vamos a poder (porque ya era un objetivo de todos). Claramente necesitaba escuchar eso. No importaba si era verdad o mentira, pero necesitaba que alguien lo dijera”, relató.

La publicación recibió más de 11 mil likes y estuvo acompañada de varias imágenes donde se ve a la familia con su hijo Emilio, que nació el 17 de septiembre pasado, durante las fiestas de Navidad. “Un año después acá estamos, con Emilio en brazos, ningún pronóstico pudo con nosotros, por eso siempre digo: ‘No compres lo que te dicen o lo que te dice tu cabeza con ese no vas a poder’. Deséalo tanto y búscalo, que a la vida no le quede otra que dártelo”, sintetizó en la publicación.

Alberto Cormillot, Estefanía Pasquini, los padres de la nutricionista y el pequeño Emilio en una postal de las fiestas de Navidad Instagram

En otras oportunidades, Pasquini contó, en medio de la emoción, las complicaciones que tuvo que afrontar para poder embarazarse y relató, en una ocasión, que la familia estaba “esperando como loca” a su bebé, que lo deseaban con todas sus fuerzas y que, por eso, va a tener amor incondicional e infinito. “A una semana del octavo mes, ya no queda nada. Hoy salíamos de la iglesia. Como conté, todos los sábados ahí estoy. Y le dije a Alberto: ‘Ya dos meses nada más. Pensar que no sabíamos si llegábamos al tercer mes’. Él me dijo: ‘Pensar que no sabíamos si ibas a quedar embarazada’. Y es así”, expresó en un posteo pasado que publicó en la misma red social.

La nutricionista compartió las imágenes de la familia durante las fiestas de Navidad Instagram

“Primero, todo el viento en contra cuando me decían que era imposible y, una vez que pasó, tres meses al hilo de pérdidas, llegando a las guardias para hacerme las eco y ver si aun estaba, llorando, angustiada”, recordó la nutricionista que logró superar las adversidades y consiguió concretar su sueño de tener a su bebé.