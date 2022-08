Filtran un video de Sebastián Yatra con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, en un boliche

Sebastián Yatra continúa con su gira Latinoamericana en el marco del “Dharma Tour”, que a fines de mes seguirá en los Estados Unidos. La semana pasada arribó al país para sus presentaciones del viernes y sábado en el Movistar Arena; sin embargo, tras su corta estadía, se filtró un video en un boliche, que lo vincula con la modelo Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez.

Tras tres años sin dar conciertos en la Argentina, el cantante colombiano volvió y no solo hizo vibrar a miles de fanáticos en su espectáculo, sino también dejó pruebas de una conquista en un reconocido boliche de la costanera porteña.

En el video difundido en TikTok, se aprecian las luces azules del boliche y la gente bailando desaforadamente al ritmo de “Don’t stop me now” de Queen. No obstante, en el centro de la escena se lo ve a Sebastián Yatra saltando de frente a Lucía Celasco, quien trata de agarrarlo y, finalmente, le da un beso en la boca.

“Yatra estuvo descontrolado. Está soltero. No durmió en toda su estadía en el país”, relató Estefi Berardi en LAM (América), y agregó: “Estaba con una actitud, no sé cómo decirlo porque no quiero ser ordinaria, pero como que todo el tiempo está caliente. Estaba medio regalado. Le venían bien todas”. No obstante, este no fue el único nombre con el cual se lo vincula a Sebastián Yatra, ya que algunos programas como Instrusos (América) lo relacionaron con Agustina Agazzani y Mika Ishii.

El colombiano se hizo reconocido en el ambiente artístico por su carrera musical y en los medios de comunicación por su fama de seductor. Cabe mencionar que Yatra mantuvo una relación amorosa de dos años con Tini Stoessel hasta el 2020. Tras aquella ruptura, la cantante blanqueó su nueva relación con el futbolista Rodrigo De Paul, mientras que el cantante disfruta de su soltería en los lugares a los que asiste.

En mayo de 2020, Tini Stoessel y Sebastián Yatra sorprendían a sus fans al anunciar en redes sociales la finalización de su noviazgo, tras casi dos años de amor. Los cantantes compartieron el mismo comunicado, en el que se hacía alusión a una decisión en común, pero con una frase que quedó resonando en todos los que se preguntan acerca de los verdaderos motivos de la ruptura: “A veces las cosas no se dan como uno las imagina”. A dos años de aquel momento, la verdad está más cerca luego de la exclusiva información que brindó Ángel de Brito sobre la determinación que habría tomado el artista colombiano al comienzo de la pandemia del coronavirus.

Hace un mes, Sebastián Yatra paseó por Buenos Aires y un posible encuentro con su exnovia fue la fantasía de los fans. Sin embargo, la visita tuvo como motivo un proyecto laboral junto a Susana Giménez, con una serie de entrevistas para una plataforma de streaming. A punto de realizarse el lanzamiento del ciclo, en LAM (América) compartieron un adelanto en el que el cantante se refiere a Tini Stoessel ante la consulta de la conductora por su relación.

“Muchas veces la gente ve las cosas de la vida como si duraran para siempre. Eso casi nunca pasa”, explicó el joven, que buscó sobrepasar el tema con fundamentos generales, sin brindar información sobre su ruptura en particular.

En ese sentido, Ángel de Brito se explayó acerca la razón por la cual la pareja terminó, aludiendo que una fuente cercana le propinó un dato crucial al respecto: “Último momento: me llegó el motivo de la separación de Tini y Yatra nunca dicho hasta ahora. En ese momento, él le dijo a ella sin filtros ‘te dejé de querer’ y así cortó la relación”. Esta versión es la que resonaba fuertemente, y dos años más tarde, fue confirmada.