Fin del misterio: la China Suárez reveló quién estuvo detrás del extenso descargo que hizo en pleno Wandagate

Desde que estalló el Wandagate, sus participantes principales fueron los temas más debatidos tanto en las redes sociales como en los medios. En esos dos meses, Wanda Nara y Mauro Icardi se mantuvieron activos en Instagram alimentando la polémica mientras Eugenia “China” Suárez adoptó un perfil más bajo. La única vez que decidió salir a dar explicaciones, se volvió una vez más el foco de todas las críticas pero, durante su mano a mano con Alejandro Fantino, la actriz decidió salir a defenderse.

La ex Casi Ángeles se sentó frente al periodista durante el ciclo En primera persona de Star Plus pero su objetivo principal nunca fue hablar sobre el escándalo que vivió en las últimas semanas, sino compartir sus más recientes proyectos. El entrevistador, sabiendo lo reacia que era su entrevistada a la hora de abordar del tema que todos estaban esperando que tratara, se tomó su tiempo para ir guiándola lentamente.

La China Suárez fue entrevistada por Alejandro Fantino (Foto: Captura de video)

Sin importar las preguntas o repreguntas de Fantino, la China explicó lo menos posible y tocó únicamente las cuestiones que consideró más importantes, cuidándose de no mencionar los nombres de terceros. Habló sobre su creencia de no dar explicaciones a nadie, criticó duramente el nivel de violencia machista que vivió en este tiempo y habló sobre el tan polémico descargo que realizó en sus redes sociales.

Wanda Nara empezó -y terminó- toda la pelea a través de su cuenta de Instagram. La empresaria atacó en caliente, como expresó durante su encuentro con Susana Giménez, y llegó a tratar a Suárez de “zorrita” y “puti***”. Por el contrario, la actriz de Objetos se tomó más tiempo para responder y lo hizo de forma premeditada.

Eugenia Suárez: "No hubo politica en mi descargo. ¿quién dicen que me lo escribió? Macri?"

Con un extenso texto que ocupó una larga serie de historias, la acusada aseguró que había sido el mismo Mauro Icardi quien había comenzado el acercamiento y expresó -muy ciertamente- que a las mujeres es a quienes se les pide explicaciones mientras que a los hombres se les deja pasar este tipo de “deslices”.

El duro descargo de la China Suárez sobre sus chats con Mauro Icardi que desataron una crisis con Wanda Nara (parte 1) Instagram: @sangrejaponesa

Aunque su intención fue calmar las aguas, fue muy distintito el efecto que generó su comunicado. Los fieles seguidores del Wanda Gate la acusaron de no ser la verdadera autora del escrito y hubo quienes llegaron a acusarle de estar politizada. Alejandro Fantino apuntó hacia esos rumores y quiso saber qué había detrás de la publicación.

Sorprendida por la pregunta, respondió: “Que se haya armado una grieta también con eso es muy argentino. Y no hay una persona menos ‘política’ que yo. No hay. ¿Qué dicen? ¿Qué me lo escribió [Mauricio] Macri? (Risas). Nunca estuve en contacto con el Colectivo de Actrices. Las banco, pero nunca me llamaron ni sé bien quiénes son. Tengo alguna amiga que está ahí, pero nunca me llamaron. Creo que estamos todos muy susceptibles, en general, y muy hostiles. Está también todo este tema de la cancelación. ¡Cancelan a todo el mundo!”.

La China Suárez reveló detalles tras la polémica de Wanda Nara y Mauro Icardi star+

Luego, se paró firme en su postura de estar cansada de que cada acción que realiza sea sometida al escrutinio público. Filosa y sin filtro, cuestionó a Fantino: “Yo no tengo que dar explicaciones de mi vida porque no ocupo un cargo político. Solo a mis hijos. Y creo que eso debería ser así para todo el mundo. ¿Vos te sentís con la necesidad de darle explicaciones a alguien de lo que hacés de tu vida personal?”.