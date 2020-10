Viviana Canosa intentó poner paños fríos a un debate en su programa y terminó enfrentada con uno de sus panelistas Crédito: Capturas

Este jueves, en Nada personal, el programa que conduce Viviana Canosa por elnueve, se trató el caso de Juan Pablo Roldán, el policía asesinado a puñaladas en Palermo. El debate terminó en una tensa discusión entre los panelistas, la conductora y Florencia Arietto. Se habló del rol del ministro de seguridad de la Provincia Sergio Berni y de la ministra de seguridad de la Nación Sabina Frederic. "Son 'Los Pimpinela'", dijo Canosa.

"La ministra Frederic dijo que la policía de la Ciudad tuvo miedo de participar y por eso Roldán murió apuñalado. Berni sale al cruce de la ministra y dice que con las taser se hubiesen evitado las dos muertes. En este programa, a partir de hoy, hemos decidido llamarlos 'Los Pimpinela'", comenzó diciendo Viviana Canosa. Y siguió: "No es gracioso, porque la gente se muere, pero ya no da para más, el horno no está para bollos".

Viviana Canosa intentó moderar un fuerte debate en su programa

Junto a Florencia Arietto, exasesora del Ministerio de Seguridad, como invitada comenzó un tenso debate sobre las políticas de seguridad del Gobierno. "Que la ministra Frederic después de haber sido la responsable, porque es la conductora de las fuerzas federales, salga a decir que el esquizofrénico era un enfermo y no un delincuente, es una estupidez. Se convirtió en delincuente desde el momento en que lo mató", explicó Arietto.

La reacción de Sabrina Frederic ante la muerte del policía Juan Pablo Roldán fue uno de los ejes del debate en el programa de Viviana Canosa Fuente: Archivo

"El tema fundamental acá es que el discurso que baja de la política es que es antipolicía. Si el policía dispara piensa, me procesan, me sacan el arma, me dan la mitad del sueldo y esa fracción de segundos de duda es la vida y la muerte", agregó la abogada penalista. "Es una locura que la conducción nacional y provincial de las fuerzas no respalden a los policías. El kirchnerismo nos ha metido en una lógica, que yo cuando me pongo a pensar no lo puedo creer, nos ha corrido los flejes del sentido común, que vos respaldes a la policía en cumplimiento del deber no significa que estés a favor de la violencia institucional y que un policía dispare en cumplimiento del deber no es gatillo fácil", redobló.

Los Pimpinela

En ese instante, comenzó el ida y vuelta de ideas en la mesa que concluyó con una seguidilla de cruces. Javier Lanari, panelista del ciclo, dijo: "Estas son las consecuencias de tener a una antropóloga a cargo del ministerio de seguridad. Juan Pablo Roldán tenía 33 años, en los años 70 no había nacido y pagó con su vida una ideología berreta de escritorio, teórica, que le impidió salvarse y protegerse. Lo pagó con su vida, si no hubiese sido por la Ministra que impidió las taser, él se hubiese salvado".

Pablo Caruso, otro de los panelistas del programa, se sumó al debate: "Yo coincido en que el progresismo en general tiene un problema muy serio en términos de discurso sobre seguridad, porque efectivamente defiende una enorme cantidad de valores con los que yo coincido que me parecen que están bien y están muy vinculados a los derechos humanos. Pero también la sociedad demanda que haya una acción concreta porque tenés que garantizar seguridad aquí y ahora. Me indigna lo que decía Javier. Hay casos y casos para analizar, lo que me parece terrible es que hagamos ideología, que hagamos demagogia punitiva, que utilicemos este tipo de episodios de tanto dolor para efectivamente volver a poner arriba de la mesa el discurso de la mano dura y eso es lo que estás diciendo vos Javier".

Canosa no se quedó afuera y opinó: "Preguntale a 'Los Pimpinela', que son Berni y Frederic, porque para la sociedad de 'Los Pimpinela' uno te dice una cosa y el otro te dice otra y en el medio se muere la gente". "Cuando vos vas a lo que ocurrió en nuestra ciudadanía en los '70, y decís que de ahí viene una ideología que estamos pagando, es terrible lo que estás diciendo, yo creo que no tenés ni idea de lo que estás diciendo", le dijo Caruso a Lanari. "Tengo mucha idea y me hago cargo de lo que digo, yo hago periodismo, no soy vocero de ningún político, digo lo que pienso. Perdón si molesta".

"¿Por qué Roldán no le disparó y no se defendió ante el ataque? ¿saben por qué? porque iban a salir los Caruso de la vida a decir que Roldán era un asesino y lo iban a perseguir y meter preso", aseguró Javier. "No, no, pará. No me faltes el respeto, pongamos un límite", se defendió Caruso. "En ese momento, en el ataque con un cuchillo en la vía pública, la policía tiene que actuar, abatir al delincuente. Se terminó", dijo Javier y Caruso, ya indignado, contestó: "Vos estás diciendo que la Ministra de Seguridad no puede ser Ministra de Seguridad porque es antropóloga y vos sos periodista y estás diciendo cómo se tiene que resolver el tema. Por favor, seamos serios".

Por último, la conductora pidió que se termine con el debate porque no se iban a poner de acuerdo y Caruso no lo permitió e intentó que siga. "¿Entonces? ¿para qué estamos? ¿para hacer escándalo nada más?". La conductora pidió que "no le falte el respeto" y concluyó el debate diciendo: "A los funcionarios les falta dignidad, son mediocres y básicos. ¿Por qué nadie renuncia?". "El kirchnerismo te corre los límites", le agregó Arietto. "El kirchnerismo te genera más violencia de la que hay", terminó Canosa.