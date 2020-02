El actor se refirió a la polémica por la publicidad gráfica de Jimena Barón y a su posición respecto al trabajo sexual. Fuente: Archivo

A raíz de la polémica que generó la promoción del último tema de Jimena Barón, la cantante debió ser medicada y cancelar varios shows que tenía programados. Sin embargo, no todas las repercusiones que recibió fueron negativas: si bien figuras como Naomi Preizler la criticaron duramente, otras salieron a respaldarla. Su expareja, Daniel Osvaldo, le envió un mensaje de apoyo a la cantante. " Yo te banco a muerte", escribió en redes el papá de su hijo " Momo". También la actriz Carla Peterson se refirió al tema: " Sé que hacés todo con el corazón".

Ahora, fue el actor Gerardo Romano el que habló del debate por la estética de los afiches de Barón, que imita la de los carteles que ofrecen servicios de trabajo sexual. Invitado al ciclo El Run Run del Espectáculo, que se emite por Crónica, Romano sostuvo que la intérprete de " La Cobra" es "una gran mujer". Además, añadió: "Me gusta como cría a su hijo. Me gustan las mamás valientes. No puedo creer que estemos hablando de esta pelotudez. Ella no hizo nada, no cometió ningún delito, no hizo nada inmoral. Sólo fue una publicidad", sumó.

También, en relación a la postura de Jimena Barón respecto al trabajo sexual, razón por la cual la cantante se mostró con Georgina Orellano, la titular de la Asociación de Meretrices de Argentina (AMMAR), Romano apuntó: "Creo que la Asociación de Meretrices de Argentina es un gran sindicato y creo en la libertad de la mujer que quiere ejercer la prostitución y hacer con su cuerpo lo que quiera".

Por último, opinó que el Estado no debe meterse en la decisión de estas mujeres. "El Estado debe proteger a las mujeres de la trata y el proxenetismo, que es muy distinto al trabajo sexual", dijo el actor y abogado. "Si una mujer tiene ganas de ser puta que lo sea, si un hombre quiere ser puto que lo sea y no hay que meterse".