Imanol Arias recordó el día en que lo metieron preso junto a Antonio Banderas: “Pensaron que éramos delincuentes”

escuchar

Imanol Arias tiene una conexión muy fuerte con la Argentina. El actor español participó en el rodaje de una de sus primeras películas, Camila (1984), dirigida por María Luisa Bemberg, y guardó un cariño especial por el país. Desde el inicio de su carrera laboral hasta la actualidad, el intérprete de 67 años acumuló en la espalda una infinidad de anécdotas y, en su regreso a Buenos Aires, reveló una muy peculiar que protagonizó junto a Antonio Banderas: “Nos metieron en el calabozo”.

Uno de los papeles más icónicos de Imanol Arias fue el de Antonio Alcántara, el padre de familia en la serie que relató la dictadura de Francisco Franco, la Transición y la llegada de la democracia, Cuéntame cómo pasó (2001). Una trayectoria que incluyó producciones en la Argentina, como Camila o Despido procedente, junto a Darío Grandinetti, Miguel Ángel Solá y Valeria Alonso.

Imanol Arias y Antonio Banderas rodaron juntos Una mujer bajo la lluvia y Laberinto de pasiones Captura

Fue el director Pedro Almodóvar quien, en 1982, unió al actor español y a Antonio Banderas al frente de una película: Laberinto de pasiones. “Antonio era un chico que llegó muy joven a Madrid y vino a verme al teatro. Nos hicimos muy amigos y él era un chaval con mucho talento. Cuando Almodóvar me propuso, yo le insistí en que fuera a verlo al teatro para que hiciera el papel del árabe. Lo contrató y, desde entonces, ha sido uno de sus íconos”, advirtió.

“Estuve preso con Antonio Banderas”

La amistad entre Imanol Arias y Antonio Banderas se consolidó rápido. El actor contó que, luego de los rodajes, salían juntos a charlar y a tomar algo en los bares de Madrid. “Fuimos a [la sala] Rock-Ola y, cuando llegamos, había una redada”, expresó en diálogo con Dente. Y advirtió: “Estábamos vestidos con la ropa de la película y, de repente, oí una voz de un policía, que dijo: ‘Deténgase, maricón’. Detrás de mí, apareció Antonio y el agente dijo: ‘Y el otro, también’”.

La divertida anécdota entre Imanol Arias y Antonio Banderas

El español señaló que, por suerte, el papá de Banderas era comisario de Policía. “Nos metieron en el calabozo con los que vendían droga. Entonces, llamaron a su padre y le dijeron que Antonio estaba allí con un ser extraño. Nos salvó, porque pensaron que éramos dos delincuentes. Era mi segunda película y no me conocía nadie. Después, cuando salimos, le dije: ‘La próxima vez que digas que eres hijo del cuerpo, vestidos como estamos...’”, bromeó.

Arias, además, mantiene una conexión con el país. “Hay algo difícil de explicar y que yo siento. Vine a hacer una peli, que era mi cuarta y, desde que me conectaron en Madrid, me dijeron que se trataba de la primera producción democrática en la Argentina. Yo ya conocía el país, porque mi padre navegaba mucho en la dictadura a Rosario y traía semillas de soja para después exportar a Europa”, relató el actor español, en diálogo con Fernando Dente en Noche al Dente (América) este martes. Y enfatizó: “Esa experiencia me regaló un país y un continente y, 40 años después, me sigue haciendo ese regalo”.

LA NACION