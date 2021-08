Jorge Lanata habló del momento más doloroso de su vida: “Me hizo odiar mi cumpleaños”

Jorge Lanata sorprendió al revelar la triste razón por la que no celebra su cumpleaños. La semana pasada, durante un íntimo mano a mano con Juana Viale en La noche de Mirtha (eltrece), el periodista abrió su corazón y contó que hubo una etapa de su infancia que lo marcó para siempre. El conductor confesó que representa una fecha dolorosa por un recuerdo sobre su madre y está decidido a no festejar ningún aniversario de vida.

En la variada charla, donde abordaron temas de actualidad, laborales y otros de tinte más personal, Lanata tomó por sorpresa a la conductora con un doloroso relato. Luego de hablar de la escandalosa foto del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez, la nieta de Mirtha Legrand le consultó cómo celebró el suyo el año pasado, en medio de la pandemia de coronavirus.

En el 2020 Lanata cumplió 60 años, pero al igual que en las ocasiones anteriores, no lo festejó. Después de un breve silencio, respondió: “No se qué hice el año pasado, pero por una cuestión personal odio mi cumpleaños; es una historia medio triste, pero te la cuento”. Y luego reveló que se relaciona con un problema de salud de su madre: “Mi mamá tuvo un tumor cerebral cuando era chico y en mi casa siempre me decían: ‘Vamos a festejar tu cumpleaños cuando tu mamá se cure’, y ella nunca se curó”.

Jorge Lanata reveló la triste razón por la que no festeja sus cumpleaños - Fuente: eltrece

“Odio mis cumpleaños, porque para mí no son lindos”, recalcó. Invadido por la sensibilidad, contó que la única alternativa que encontró fue irse del país en las vísperas de sus aniversarios de vida, para intentar cambiar de aire y concentrarse en nuevos paisajes. “A mi me quedó esa fea historia de mi cumpleaños, y el esperar a llegar a festejar y nunca festejarlo, es como que no me banco mucho eso”, insistió.

“En general me voy a Nueva York o a algún lugar, y si estoy con alguien en ese momento me voy con esa persona”, confesó. Recordemos que desde noviembre último el periodista está en pareja con la abogada Elba Marcovecchio, quien es viuda y madre de dos niños.

“Nos conocimos durante una mediación por una denuncia que Flor de la V me había hecho a mí, y ella era la abogada de Florencia”, relató entre risas sobre aquel extraño primer encuentro. Cabe agregar que la letrada trabaja en el estudio de Fernando Burlando, y por eso es habitué que represente a alguna figura del mundo del espectáculo. Desde aquel “flechazo a primera vista” empezaron a frecuentarse y ahora se declararan “completamente enamorados”.

