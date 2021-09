Jorge Rial fue lapidario con los actores de La 1-5/18: “Son de madera”

La nueva ficción de Polka, La 1-5/18, provocó mucha controversia desde su estreno. Memes, críticas y la palabra de los actores dieron vuelta por los medios desde su primera emisión. En medio de una polémica que lejos está de terminar, Jorge Rial se sumó a la ola de cuestionamientos y arremetió contra los actores de la tira a través de las redes sociales.

Alejado de la televisión tras abandonar Intrusos (América TV) y haber tenido un paso poco feliz por un magazine nocturno, TV Nostra, el conductor sigue estando al tanto de lo que pasa en la televisión. Crítico y filoso como lo fue siempre, dio muestra de eso a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

Jorge Rial opinó de la nueva ficción de eltrece

Esta vez fue La 1-5/18 el objeto de sus críticas. “Hay una generación de actores que recién ahora descubrimos que son de madera. Por separado no eran evidentes, todos juntos no pasan desapercibidos. Era imposible no darse cuenta en algún momento lo inflados que estaban”, expresó en la red social del pajarito.

El comentario de Jorge Rial contra el elenco de "La 1-5/18" Twitter: @rialjorge

Su opinión resonó y debajo del tuit se hicieron presentes las opiniones de sus seguidores. Si bien muchos le dieron la razón a Rial, otros tantos salieron al cruce y le recordaron el poco rating que tenía su último programa tiempo atrás, por lo cual le recomendaban no opinar ni de la ficción ni de otros temas.

Esteban Lamothe y Agustina Cherri, actores de la nueva tira de Pol-Ka Prensa ElTrece

Las respuestas de los actores de La 1-5/18 a las críticas

La tira de eltrece protagonizada por Gonzalo Heredia, Esteban Lamothe y Agustina Cherri fue víctima de una ola de memes y críticas desde su estreno. Mientras que las redes no dan tregua, los protagonistas salieron al cruce para compartir su opinión al respecto e intentar poner paños fríos en una situación que, capítulo a capítulo, genera más comentarios en redes.

“Dicen que nosotros queremos romantizar la pobreza. Hay tanto comentario tremendo como que para vivir en una villa uno tiene que estar con la ropa sucia. La gente que agrede u opina desde ese lugar es gente que jamás ha ido a una villa o un barrio humilde”, expresó Cherri en una entrevista con Mitre Live (Radio Mitre).

Gonzalo Heredia también respondió a las críticas que le hicieron por su actuación en La 1-5/18 instagram.com/launoeltrece

Esteban Lamothe, por su parte, bromeó con los memes y en diálogo con LA NACIÓN los catalogó como “una nueva forma de expresarse y comunicarse que tienen que ver con el humor y el odio que a veces se potencian de buena manera aún cuando hablan mal de nosotros o de la novela”.

En cuanto a Gonzalo Heredia, su respuesta fue más irónica y, a través de Twitter, advirtió que va a “dejar de actuar” si quienes lo critican le pagan el colegio y los gastos a sus hijos.