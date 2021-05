Jorge Rial se sinceró sobre los problemas que tuvo cuando le inyectaron bótox

Jorge Rial hizo una inesperada revelación relacionada a la mala experiencia que tuvo cuando se aplicó bótox en el rostro. El conductor aseguró que el producto, usado para eliminar arrugas y líneas de expresión, le paralizó una parte de su cuerpo.

El padre de Morena y Rocío explicó que él no quería hacerse ningún retoque estético, que había ido a la dermatóloga para realizarse una limpieza de cutis. En ese contexto, le ofrecieron inyectarle el producto y aceptó.

“A principio de año me fui a hacer una limpieza de cutis... La doctora me vio entregado y me dice ‘¿no te querés poner un poquito acá [de botox]? Tenés un tajo. A mí me gusta. Es el paso del tiempo. Lo bueno y lo malo de la vida. Pero al final le dije ‘¿cómo es la historia?’. Y me dice ‘son tres pinchazos’. Al final, fueron cuatro”, contó, entre risas, en TV Nostra, el programa que conduce por la pantalla de América.

Luego de 20 años como conductor de Intrusos, Jorge Rial comenzó en abril al frente de TV Nostra, también por América Captura de tv

La inesperada confesión sorprendió a sus compañeros de piso, pero no terminó ahí: el conductor remató la anécdota contando las consecuencias que sufrió.

“Estuve 15 días, papi, que no se me movían las orejas. Dije ‘¡nunca más nada!’. Prefiero andar con esta cara espantosa”, enfatizó entre risas, dando a entender que no pensaba volver a someterse a una intervención estética.

Jorge Rial está casado con la nutricionista Romina Pereiro Instagram: @romiperei

Este fin de semana, Jorge Rial voló a Miami, Estados Unidos, para aplicarse la vacuna contra el coronavirus. Su decisión fue cuesitonada por Yanina Latorre y otras personalidades, ya que el conductor había criticado duramente a todos los argentinos famosos que viajaron para inmunizarse.

Desde el aeropuerto de Ezeiza, el periodista se justificó y afirmó que terminó de tomar la decisión por “la actitud de soberbia de [Carlos Alberto] Zannini”. El Procurador del Tesoro nacional justificó haberse inoculado alegando ser personal de salud, argumentando que estaba “en condiciones legales” de hacerlo.

Antes de subirse al avión, Rial defendió su cambio de postura tras afirmar que “no aguantaba más” la espera para que le llegara su turno. El conductor de América tiene 59 años y, hasta el momento, en la ciudad de Buenos Aires, solo se abrió la inscripción para los mayores de 60.

