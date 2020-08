Juana Viale: "Me afectó muchísimo que me dijeran golpista" Crédito: Captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de agosto de 2020 • 00:23

Desde el mes de marzo, Juana Viale se pone cada fin de semana al frente de los programas que solía conducir su abuela, Mirtha Legrand. Para que la diva pueda cumplir la cuarentena en su hogar sin exponerse al coronavirus, la actriz se hizo cargo de los ciclosAlmorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Mirtha, y ganó durante este tiempo muchos seguidores y algunos críticos.

"Recibo todo el tiempo muchos mensajes de personas, tanto fanáticos de mi abuela como gente más joven que empezó a engancharse ahora. Dicen que es una re compañía el programa", comentó mientras debatían sobre lo esencial de ciertas profesiones. "Así que haters. ¡Soy esencial", agregó entre risas.

Juana reveló que, a pesar de no concurrir al estudio, Mirtha está muy atenta a todo lo que sucede. "Como a los programas los grabamos, ella me escribe antes de que venga al canal, cuando salgo del primero, antes de entrar al segundo y al final. También me manda sus preguntas", confesó. "Nunca me dice que estuve mal, porque es muy positiva. Por ahí sí me marca si tengo que mejorar algo".

"Me siento bien acá. Por suerte solo pregunto, porque si digo lo que pienso dejó de ser esencial", volvió a bromear antes de elogiar a las personas que trabajan junto a ella. "Cuando yo empecé eran 15 días nada más, ahora se extiende. La realidad es que muchas veces hay cosas que no sé preguntar, porque no es mi trabajo estar tan informada, pero con el tiempo me empecé a curtir. Por suerte, tengo un equipo de producción alucinante".

En ese momento, la actriz hizo referencia a la polémica pregunta que hizo hace algunas semanas, cuando preguntó si el presidente Alberto Fernández terminaría su mandato. "Me afectó muchísimo que me dijeran golpista, por eso tuve que escribir algo, porque me sentí muy señalada. Fue una pregunta sin mala intención, yo lo único que quiero es que a la Argentina le vaya bien, me es indistinta la bandera que tenga el Presidente".

"Me afectó porque yo no soy política, no tengo una banda roja, blanca o de cualquier otro color", continuó diciendo a corazón abierto. "Estoy acá con intención de proporcionar información y con gente que puede opinar mucho más que yo. Entonces, me afectó bastante que me trataran de golpista o gorila, que, entre paréntesis, es un animal muy inteligente", dijo antes de realizar una reflexión final sobre el tema. "No me gusta que me cataloguen".