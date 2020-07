El pedido de disculpas de Juana Viale: "No soy una operadora política de ningún espacio" Crédito: gentileza StoryLab

11 de julio de 2020 • 23:24

La semana pasada, durante la emisión de La Noche de Mirtha , Juana Viale realizó una polémica pregunta a sus invitados sobre el futuro político del presidente Alberto Fernández , lo que provocó una catarata de críticas contra su persona . Mientras los comensales analizaban la realidad económica y política de la Argentina, Julio Bárbaro apuntó: "Este Gobierno no gana las próximas elecciones". Entonces, Viale preguntó: "Y, ¿termina el Gobierno? ¿Termina el mandato?". Ante la respuesta afirmativa de algunos, se autorespondió: "Sí".

Este sábado, la conductora del programa hizo un pedido público de disculpas y aclaró sus dichos. "Yo no soy periodista, pero esta semana sentí que me agraviaron un montón por una pregunta que hice; por eso, tuve la necesidad de escribir algo", explicó antes de comenzar a leer lo que preparó especialmente para la ocasión.

"Mi argumento de hoy es la patria: lo que hay en ella de presente, de pasado y de venidero. Y conste que lo venidero nunca se anima a ser presente del todo sin antes ensayarse y que ese ensayo es la esperanza. ¡Bendita seas, esperanza, memoria del futuro, olorcito de lo por venir!", dijo citando a Jorge Luis Borges, antes de continuar con su discurso.

"Mi cuna fue la buena voluntad, la buena intención y el poder decidir con libertad lo que deseo y lo que no, donde no encontré fronteras ni para hablar, ni para decir, ni para pensar, ni para callar. Me encuentro en un momento en donde es muy difícil preguntar. Estamos en un lugar donde o sos gorila, o sos zurdo, o sos un intelectual, o sos un careta", expresó Viale con seriedad. "Porque me estigmatizan, porque me ponen rótulos, porque me denostan a mí o a cualquiera, pero yo no me identifico con nada de eso porque me siento diferente, ni más, ni menos ni mejor, ni peor, solo diferente".

"La naturaleza del ser humano es imperfecta y a veces me pregunto qué tan humanos somos, porque somos seres perfectamente imperfectos. Entonces, yo repito mis palabras y pido disculpas si ofendí a alguien, porque esa jamás fue mi intención", continuó.

La actriz también explicó que ella no trabaja para beneficiar o perjudicar a nadie. "Yo no soy una operadora política de ningún espacio, yo soy una ciudadana más. Amo mi país más que a cualquier otra tierra. Me duele ver el hambre, el desempleo, la pobreza, los jubilados olvidados. Me duelen los abusos, me duele la violencia de género, me duele ver animales abandonados y maltratados, me duele ver cómo saquean nuestra tierra. Me duelen la intolerancia, la injusticia. Me duele que crean que deseo un mal. Me duele la grieta".

"Yo apoyo al Gobierno para ir siempre por una Argentina unida y en libertad, para que nos vaya bien a todos. Entonces, para enfrentarme o descalificarme, creo que primero hay que conocerme", sostuvo. "Mi opinión no está sobre la mesa, solo pregunto y lo hago en la dinámica de un programa de televisión. Jamás, y repito : jamás, atentaría contra la democracia, porque yo nací en ella, vivo en ella y ojalá muera en ella. Juana Viale es amante de la libertad, esa soy yo, así que pido perdón y digo gracias".