Virginia Gallardo dejó a todos sus compañeros de Intrusos (América) con la boca abierta. Es que entre risas y a raíz del debate del beso entre Carlos Baute y Natalia Oreiro en los Premios Platino, la rubia recordó una escena desagradable que vivió con Juan Darthés en el Cantando por un Sueño (eltrece) en 201. Según el relato de la panelista, el actor le pidió en un ensayo que toque sus partes íntimas.

La revelación se dio cuando volvían del corte luego de entrevistar a Carlos Baute. En medio de un debate sobre el beso que Natalia Oreiro y el cantante se dieron en los Premios Platino (explicaban que ella se enojó porque Baute dijo que le había robado el beso y en realidad Natalia contó que lo ensayaron), Gallardo intervino con un relato de hace diez año que dejó a todos sorprendidos.

Virginia Gallardo recordó un incómodo momento que vivió con Juan Darthés

“En el Cantando... me tocó cantar con un actor que si les digo el nombre...”, lanzó Virginia en la mesa sabiendo que al nombrarlo iba a desatar un escándalo. Luego de la insistencia de sus compañeros, reveló lo que esa persona le dijo durante un ensayo: “En la interpretación vos abrazame por atrás y bajá tu mano y yo cuando fuimos al vivo y claramente yo no hice nada de todo eso. Pero terminó la canción dijo ´apa, apa, qué quenchi estaba Virginia. ¿Qué le pasaba conmigo?”. En ese momento, sus compañeros de Intrusos no podían disimular su cara de asombro.

Por eso volvieron a insistirle y finalmente Gallardo dijo que esa situación la vivió con Juan Darthés. “Lo que estás contando es tremendo, habla mal de él. Aprovechó para que lo abraces y quería que lo toquetees. Es parte de su conducta de acoso de la que están hablando, tiene que ver con lo que decía Calu Rivero, que con la excusa de actuar se aprovechaba de que lo manosees”, remarcó Paula Varela. “Yo era muy chica, recién arrancaba. Yo soy muy respetuosa y arranqué como soñadora, en esa gala concretamente a mí me defenestraron y lo elogiaron a él. Yo terminé llorando y él nunca registró nada”.

Virginia Gallardo recordó un mal momento que vivió con Juan Darthés (Foto: Instagram/@virchugallardo) Instagram

Juan Darthés, a juicio por la denuncia de Thelma Fardin

Como consecuencia de la denuncia de abuso sexual que realizó la actriz Thelma Fardin en Nicaragua a finales de 2018, las últimas novedades del caso son que este 30 de noviembre comienza el juicio oral contra Darthés en San Pablo. Vale recordar que cuando estalló el escándalo y la presentación en su contra, él se refugió en el país vecino porque tiene nacionalidad brasileña.

Thelma Fardin denunció a Juan Darthés en 2018 Ines Auquer

“El 30 de noviembre es el juicio oral a mi abusador, ese mismo día puede haber sentencia”, escribió Thelma en su cuenta de Instagram, al compartir un comunicado que lleva su firma.

En ese sentido, agregó: ”Este camino agotador y doloroso llega al fin a esa instancia, tan difícil de conseguir para miles en mí misma situación. Gracias por la fuerza que me dieron desde el primer día y en esta recta final. Será justicia”.