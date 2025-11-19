La caída brutal de la representante de Gran Bretaña en Miss Universo que se volvió tendencia en las redes sociales

La 74° edición de Miss Universo se lleva a cabo en Tailandia y, como es habitual, algunas de sus modelos dieron de qué hablar, desde Aldana Masset, la Argentina que deslumbró al público con su impronta hasta la británica Dani Latimer, quien sufrió una caída arriba del escenario y generó tensión entre los espectadores. Si bien muchos creen que fue teatralizada, lo cierto es que habría pisado mal con sus tacones y por ello se resbaló.

En su performance, Latimer interpretó a Eliza Doolittle, el personaje central de la película My Fair Lady, que se basa en la obra Pigmalión de George Bernard Shaw.

El look total white que Latimer escondía debajo de su traje de campesina (Fuente: Miss Mexico News)

En su caminata, Latimer lució un abrigo verde, un chal rojo y un sombrero característico de las mujeres campesinas de la Inglaterra del siglo XIX. Incluso empujó un carrito con plantas similar a Convent Garden, en la escena de “las niñas de las flores”.

En su actuación hizo un movimiento especial para quitarse ese atuendo y enseñar un vestido blanco que llevaba debajo y una tiara, pero algo salió mal y terminó en el suelo.

La idea de Latimer fue hacer un giro dramático en el traspaso de la niña a mujer, pero en ese giro, se tropezó y terminó en el suelo. Rápidamente, se recompuso y mostró orgullosa su look total white con diseños plateados y brillantes. “Espero que hayan disfrutado de mi actuación”, dijo antes de salir de escena.

La caída de Miss Jamica que asustó a todos

Además de la británica, Miss Jamaica también sufrió una caída arriba del escenario en el desfile preliminar y el equipo de seguridad tuvo que sacarla en una camilla debido a la gravedad del golpe.

Miss Jamaica fue sacada del certamen en camilla

De a cuerdo a la prensa internacional que cubre el certamen, se desconoce su estado de salud y si sufrió lesiones físicas. Desde Miss Universo no mencionaron el hecho y el show seguirá con su programación habitual hasta la final, que será el 21 de noviembre.