La escena de La 1-5/18 que indignó a los fanáticos de la tira: “Vos también sos...”

Una escena de La 1-5/18 (eltrece), la tira diaria producida por Polka, causó revuelo en las redes sociales, donde los usuarios apuntaron contra Adrián Suar por usar un recurso “trillado” en las ficciones argentinas y por un insólito detalle del guion que sería ofensivo con el pueblo paraguayo.

En la novela, Rita, el personaje interpretado por la actriz Lali González, recibió un tiro en la cabeza tras un enfrentamiento en el barrio popular donde vive y perdió la memoria. En este estado, la mujer está internada y es visitada en el hospital por su amiga Lola (Agustina Cherri).

En el capítulo 32, que se emitió este martes por la noche, tiene lugar un diálogo que dio qué hablar en Twitter. “Sabemos todo de la otra, vos sabés todo lo mío y yo sé todo de vos, así que podés confiar en mí”, le dice Lola a Rita.

ESTA ES UNA DE LAS MEJORES COSAS QUE VI EN MI VIDA pic.twitter.com/29NTXQShDf — Félix (@felixdeapellido) November 3, 2021

El personaje con amnesia le responde: “Ah, ¿vos sabés todo lo mío? Si es así como vos decís, que sos mi mejor amiga, yo lo que no entiendo es por qué ustedes me quieren hacer creer que ese tipo que está ahí afuera es mi marido, ese no puede ser mi marido, yo no siento nada por él, encima es paraguayo. No le conozco yo”.

Frente a esto, la maestra de La 1-5/18 le recuerda a su amiga: “Es Lautaro (Nicolás García Hume) y vos también sos paraguaya”. Y la mujer se sorprende: “Ah, ¿sí?”, indaga. “No te das cuenta, vos hablás todo el tiempo así ‘gorda’ (imita la tonada paraguaya)”, le dice Lola.

El planteo de que el personaje se haya olvidado de su nacionalidad, producto de su amnesia y que resalte “encima es paraguayo”, como si fuese un rasgo negativo de la persona, generó repudio y cuestionamientos en las redes sociales.

El debate se desató luego de que un tuitero compartiera el video con el recorte de la escena y escribiera con sarcasmo: “Esta es una de las mejores cosas que vi en mi vida”. Al ver el material, otro le respondió: “Suar en un escritorio anotando: ‘Y le agarró una amnesia tan fuerte que se olvidó de que era paraguaya”.

Una escena de la 1-5/18 se volvió viral en Twitter porque el personaje se olvidó de su nacionalidad Twitter

El hecho de que el personaje haya cuestionado la nacionalidad de su esposo en la ficción también generó revuelo. “Es la primera vez que veo a un paraguayo discriminando a otro paraguayo”, cuestionó un usuario, mientras que algunos bromearon con la necesidad de “llamar al INADI”, organismo nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo.

“En 2013 había una novela de El Trece en que la mina (un personaje) perdía la memoria... el productor con más creatividad”, señaló un tuitero. Y otro resaltó: “Amo que antes en las novelas el tema de pérdida de memoria pasaba cinco capítulos antes de que terminara. Ahora queman ese cartucho ni bien empieza”.

Los usuarios cuestionaron el abuso del recurso de la pérdida de la memoria en los personajes de las tiras de PolKa Twitter

También hubo uno que rememoró que en la novela Son Amores, creada por PolKa, sucede lo mismo con un personaje que sufre amnesia. “El recurso más explotado de toda la televisión”, consideró.

Más allá de la repercusión en las redes sociales, el pronóstico de los médicos en la novela para el personaje de Lali González es positivo. Rita irá recuperando la memoria y, seguramente, recordará sus orígenes en Paraguay.

Sin embargo, este cuadro la llevó a abrir la puerta a dos verdades que eran fundamentales para el desarrollo de la serie: le confiesa a Lola que está enamorada de Sebastián y, según el adelanto del próximo capítulo, podría darse su primer beso con el personaje que encarna Luciano Cáceres.

A su vez, le revela a Matías (Balthazar Murillo) que es su madre biológica. El chico acompaña a su padre al hospital y la visita en su habitación. Rita, todavía confundida, no lo reconoce. Su hijo, que hasta el momento él no sabe que ella es su madre, le empieza a explicar quién es.

Cuando el chico se está yendo, ella le grita: “Yo sé quien sos”. Sorprendido, el chico regresa a su lado y le pregunta: “¿Quién?”. Y la mujer le responde: “Sos mi hijo”.

Graciela Belén González Mendoza, nombre completo de “Lali”, es una de las revelaciones de la tira nocturna de eltrece. La actriz paraguaya saltó a la fama en la película 7 cajas. Antes, estudió abogacía, pero decidió dejar de lado esta profesión para dedicarse por completo al mundo de la actuación.