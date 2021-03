La feroz crítica de Cristina Pérez a la vacunación VIP: “Viejos que Importan Poco”

Desde su programa Confesiones en la noche (Radio Mitre), Cristina Pérez (47) manifestó una feroz crítica contra el oficialismo por el escándalo de la vacunación vip contra el coronavirus y por la demora con la que se aplican las dosis a los adultos mayores. La periodista sostuvo que se debería reemplazar el significado de la sigla en inglés VIP (Very Important Person, Persona Muy Importante) por “Viejos que Importan Poco”.

Tras la revelación del circuito paralelo de inoculación que precipitó el pedido de renuncia del exministro de Salud Ginés González García, sumado a las largas colas al rayo del sol y la demora en los turnos asignados, Cristina Pérez cuestionó con dureza el destrato que reciben los adultos mayores y personas que conforman los grupos de riesgo.

“Me puse a chequear qué significa VIP. Es una sigla inglesa de tres palabras: very important person (persona muy importante) o very important people (personas muy importantes), según donde uno busque”, comenzó Pérez en el editorial de su programa radial.

Cristina Pérez, sobre la vacunación: "VIP significa 'Viejos que importan poco" - Fuente: Cienradios.

Lejos de lo que se auguraba a comienzos de año, en donde la Argentina se ubicaba en el sexto lugar de dosis aseguradas de toda América Latina, Cristina Pérez se refirió a un dato reciente difundido en artículos periodísticos. Dato que está lejos de ser alentador.

“Reflexioné mucho sobre esto porque hubo una cifra que fue como un mazazo en la nuca. Partió de declaraciones del presidente del Banco Mundial, David Malpass, que estuvo en la región: Latinoamérica tiene el 8% de la población mundial, el 30% de las muertes en el mundo por coronavirus y un lánguido, insuficiente y fatal 3% de las vacunas. Una verdadera tragedia”, enumeró.

En este escenario, Pérez recalcó la importancia de cada dosis de una vacuna, que puede dirimir entre la vida y la muerte de una persona. Fue entonces cuando la periodista recordó el escándalo de las vacunas VIP, que recibieron funcionarios, allegados al poder y militantes oficialistas.

“Pensaba en quiénes son las very important people para este Gobierno. Hemos visto álbumes de fotos de jóvenes de La Cámpora haciendo la ‘V’ de VIP, vacunándose sin razón sanitaria que los justifique, por conveniencia política. Hemos sabido, después de un silencio inaudito que solo provoca sospechas, de parte del gobernador [Axel] Kicillof que le ofrecieron a Beatriz Sarlo, una de las intelectuales más reconocidas del país, vacunarse, cuando todavía nadie podía hacerlo, para concientizar, aún en momentos cuando la vacuna rusa todavía no tenía todos los pergaminos”, recordó.

“Cuando vi a Mirtha Legrand poniéndose la vacuna luego de hacer todos los trámites, cuando vi a Graciela Fernández Meijide con su bastón haciendo la fila para vacunarse y cuando vi a Beatriz Sarlo hablar de ética ante un ofrecimiento que podría haber sido la comodidad de tener la vacuna antes que nadie, dije: ‘Estas tres mujeres son VIP’”, opinó.

Sobre el final de su editorial, Pérez criticó con dureza la gestión sanitaria del Gobierno, que deja en segundo planes a quienes deberían ser prioridad. “Mientras se sofocan y se atoran dedicándose a cómo pelear contra la Justicia, cómo avanzar contra el sistema democrático y republicano y cómo sojuzgar a los que piensan distinto, lo que no están haciendo es dedicarse a tener las vacunas para los mayores de nuestra sociedad. Este gobierno no pudo ni siquiera ser eficiente en vacunar a los adultos mayores. Parece que los ancianos también son VIP. Pero no very important people sino ‘viejos que importan poco”, concluyó.

