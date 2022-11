Santi Maratea reveló una insólita costumbre que dejó atónitos a todos sus seguidores

escuchar

Influencer y gestor de grandes colectas, Santiago Maratea hace tiempo que tiene un alto grado de confianza con sus seguidores en Instagram y Twitter, a quienes les comparte, además de nuevas misiones, sus reflexiones, problemas y gustos más personales. Este jueves, el joven utilizó su cuenta de Twitter para revelar una insólita costumbre con su celular.

“A nadie le importa esto, pero tengo una costumbre y es que cuando llego a 600 chats sin leer cambio de número de teléfono y ya está por pasar de nuevo”, escribió el influencer en Twitter. En la imagen se ve que su casilla de chats de WhasApp llegó a 592, por lo que probablemente vuelva a cambiar de número en breve.

El tuit de Santiago Maratea acerca de los mensajes que recibe en su celular Twitter: @santumaratea1

Acto seguido, sus seguidores, y también sus haters, comenzaron un largo debate en los comentarios de la publicación. Mientras algunos interpretaron que cambiaba de teléfono, otros dijeron que solo cambia de número, por lo que nunca termina de enterarse de muchos de los mensajes que le llegan. Varios lo criticaron porque señalaron que algunas de las personas que lo contactan son por causas solidarias.

“Necesitas secretarios/as que lean los mensajes, contesten y filtren los más importantes y te los hagan llegar a vos. La ONG MARATEA necesita funcionar efectivamente como una empresa, un porcentaje de las donaciones se debe destinar a pagarle al equipo de ayudantes”, señaló un usuario.

“¿No te morís de ansiedad por ver si te escribió no sé... (Lionel) Messi ponele?”, comentó un usuario que se llevó varios likes mientras que otro le escribió: “Hermano, qué tipo raro sos, y lo mejor es que así y todo te amo como nunca he amado a nadie. Bueno, tampoco tanto...”.

Santi Maratea habló tras las críticas que recibió por su foto con Patricia Bullrich: “Me quiero matar”

Esta semana, otra foto suya, esta vez junto a Patricia Bullrich, también dio que hablar y mucho en redes. Sobre todo porque en más de una ocasión se definió como una persona “apolítica” que no se encontraba cerca de ningún movimiento político, y el retrato con la exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri le valió más de un cuestionamiento.

Santi Maratea explica el origen de su fato con Patricia Bullrich

Por dicha imagen, tomada en la gala de “los personajes del año” de la revista Gente, el popular instagramer fue duramente criticado, se convirtió en tendencia en redes y lo tildaron de ser un simpatizante de la “ultraderecha”. El sábado, Maratea salió a responder a esos cuestionamientos y a explicar el origen de la foto, un hecho que, según él, no pudo evitar y del que se mostró arrepentido. “La verdad, me quiero matar”, sentenció.

“Contexto de la foto, el evento de la revista Gente, la foto de los personajes del año. Para empezar: qué culpa tengo yo de ser un personaje del año y que me den un lugar en la foto al lado de Mirtha”, alardeó el influencer y añadió: “Estoy en el evento, lleno de famosos, no parás de saludar gente: ‘hola, hola´, porque hay gente que conocés, te quedás hablando. A Pato la había visto en lo de Mirtha Legrand”.

“Estábamos tomando algo y aparece Pato Bullrich -continuó el relato de Maratea-. Me doy vuelta: ‘Hola, ¿qué hacés?’, le digo. ‘Hola, Santi, seguí con lo que hacés que ayudás mucho’, gracias. Ahí la asistente de ella me ve y dice: ‘Foto, foto, ponganse para la foto’. Intento ir a saludar a la asistente para alejarme de la situación pero ella, más viva que el hambre, me dice: ‘No, no me saludes, ponete para una foto’”.

LA NACION