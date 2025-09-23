Benjamín Vicuña habló de la escolarización de sus hijos en Turquía y apuntó contra la China Suárez: “Surrealista”

La relación de María Eugenia ‘la China’ Suárez y Benjamín Vicuña atraviesa un momento de máxima tensión, con cruces, desmentidas e intervención de abogados, quienes son los encargados de mediar, puesto que entre ellos no hay diálogo. Días atrás, la actriz confirmó que Magnolia, Amancio, los dos hijos de siete y cinco años respectivamente que tienen en común, y Rufina, su hija con Nicolás Cabré, comenzaron las clases en un colegio de Turquía. De parte del actor aseguraron que se enteraron a través de las redes sociales, algo que su ex desmintió. Ahora el artista chileno habló y dejó en evidencia su enojo y malestar. “Es todo muy surrealista”, sostuvo.

“Me gustaría que las cosas vuelvan a su lugar y que se hable del trabajo y que dejemos un poquito a los chicos de lado. Me parece que es un montón”, sostuvo Vicuña en una entrevista que compartieron el lunes 22 de septiembre en LAM (América TV). En ese sentido, reconoció que la paternidad es la parte más importante de su vida y el lugar más doloroso para atacarlo. Vale recordar que, además de los niños que tiene con Suárez, Benjamín es padre de Bautista, Benicio y Beltrán, fruto de su relación con Carolina ‘Pampita’ Ardohain, con quien también tuvieron a Blanca (que falleció en 2012).

Amancio y Magnolia, los dos hijos de Vicuña y Suárez, se instalaron en Estambul con su madre, su pareja Mauro Icardi y su hermana Rufina (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

El cronista le preguntó si estaba de acuerdo con la escolarización de sus hijos menores en Turquía. Si bien fue respetuoso al responder, Vicuña dejó en evidencia su malestar con el presente de los niños: “Se dio una situación, pero de esto no tenemos que seguir hablando porque la verdad que es muy injusto para todos. Es algo que yo traté de preguntarle al abogado, la verdad que es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuvimos una notificación. Efectivamente, cambiaron la rutina de los chicos".

En este sentido, explicó que se comunicaba con Magnolia y Amancio todos los días a las siete de la mañana hasta que en un momento advirtió que esa charla se empezó a complicar cada vez más: “Se cambió la rutina por algo, no soy tonto, me di cuenta, pero mis hijos quedaron en un lugar incómodo y tampoco los voy a sacar mentira/verdad, ni mucho menos. Para no instalar un estrés para los chicos le pedí a los abogados, como personas adultas, que se comunicaran y se entendieran y no hubo respuesta en más de una semana, entonces ahora tuvo que pasar esto que en realidad es muy desagradable".

Días atrás, la China Suárez confirmó que sus tres hijos están escolarizados en Estambul (Foto: Captura Instagram/@sangrejaponesa)

Ante esto, el notero le comentó que Suárez lo desmintió y aseguró que él estaba al tanto de la escolarización de sus hijos. El actor explicó que al advertir “hace dos días” el cambio de rutina de los chicos, les pidió a los abogados que notificaran lo que estaba pasando. “No sé si era un colegio, cuál, dónde, cuando, nada...”, lanzó, para dejar en claro de que se habría quedado en las sombras de la decisión que tomó su expareja.

Por último, el cronista le comentó que el abogado de Suárez le dijo que “esto es pequeño” al lado de las “cosas más grandes que están intentando arreglar”. Con tono irónico y un evidente malestar, Vicuña se limitó a cerrar: “Qué bueno, me alegra mucho”.

Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos, quienes regresaron de Estambul (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

Después de varios rumores, hace unos días Eugenia Suárez confirmó que sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, fueron escolarizados en Estambul. “Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos unidos. Aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio. Adaptadísimos, felices”, escribió en una historia de Instagram junto a algunas fotos de los niños con su nuevo uniforme.

Según trascendió, los chicos asisten a The British International School, el mismo colegio al que fueron Isabella y Francesca, las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara. El fin de semana la actriz regresó a Buenos Aires con los pequeños, quienes se reencontraron con sus padres.