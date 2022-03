La muerte de Gerardo Rozín: Julieta Prandi despidió a su amigo entre lágrimas

Tras confirmarse la noticia de la muerte de Gerardo Rozín, Julieta Prandi lo despidió en vivo por la pantalla de Telefe con un conmovedor mensaje. La actriz y conductora recordó algunos momentos que atesora de Gracias por venir, gracias por estar, el programa que condujeron juntos entre 2012 y 2014 y los aprendizajes que le quedaron del también productor que falleció este viernes mientras atravesaba un delicado cuadro de salud.

“Estoy entre el llanto, el shock y la tristeza absoluta. Se fue un gran compañero”, sostuvo la modelo el viernes a la noche en una entrevista telefónica con el equipo de Staff de Noticias, donde le rindieron un homenaje. Fue ahí en donde la conductora evocó algunos momentos en el set junto a su amigo que murió a raíz de un tumor maligno que le fue diagnosticado desde hace un tiempo.

Desconsolada, Prandi contó lo estrecha que fue la relación que mantuvieron desde que compartieron pantalla y lo generoso que era Gerardo con todo el mundo. “Me marcó en todo. Trabajar con él es una experiencia única, perdón pero todavía estoy hablando en presente de él”, se disculpó y siguió: “Era inevitable aprender a su lado”.

Julieta Prandi contó que Gerardo Rozín fue "un gran maestro" para ella Captura TV

Por otra parte, destacó el trabajo que hacía Rozín con los suyos para guiarlos mientras hacían sus labores. “Era una persona sumamente atenta, exigente, presente. Estaba delante y detrás de cámara en cada momento. Tuve el privilegio de trabajar con él mucho tiempo. [Fueron] muchos años, de hacer un programa que fue, para mí, lo más lindo que hice en mi carrera que fue Gracias por venir”, completó sobre su co-conducción con el periodista.

Y siguió: “Fue quien me enseñó esta profesión, esta carrera. Me enseñó a entrevistar a prepararme a estudiar”. Además, aseveró que en los últimos días lo tuvo muy presente. “El otro día estábamos haciendo una entrevista en el programa y me salían preguntas que sé que habrían salido de su boca. Siento que, de alguna manera, está presente en cada cosa que aprendí ahí”, añadió.

Julieta Prandi recordó a Gerardo Rozín tras su fallecimiento Captura Telefe

De qué murió Rozín

Este viernes por la noche se confirmó la noticia del fallecimiento de Gerardo a causa de un tumor cerebral, por lo que estaba transitando la enfermedad en compañía de su familia. Sus amigos, colegas y el canal lamentaron profundamente su pérdida y mandaron el pésame a sus hijos, Pedro y Elena. “De verdad que me duele mucho por su familia, sus hijos, por toda la gente que lo queremos”, agregó Prandi al respecto.

En esa línea, contó que si bien ya no compartían pantalla, él se involucraba tanto en el detrás de cámara de sus proyectos profesionales como en los personales. “Hasta hace un mes estuvo en el minuto a minuto del programa que hago [Es por ahí (América)]. Cuando me vio nuevamente en pareja me llamó para decirme: ‘me encanta verte bien’. Para mí, fue un gran maestro”, agregó, visiblemente dolida.

Prandi en el funeral de Gerardo Rozín

Julieta Prandi en el velatorio de Gerardo Rozin en Cocheria Caramuto, en el barrio Almagro Gerardo Viercovich

Además, este sábado, la conductora acudió al velatorio de su amigo y conductor de La peña del morfi, Morfi: todos a la mesa y Gracias por venir que se lleva adelante en el barrio de Almagro. Prandi y Rozín habían compartido pantalla todos los sábados entre las 18.30 y 20.30, horario en el que se emitía su ciclo.