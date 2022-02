Tensión en vivo: Cinthia Fernández se peleó a los gritos con un dirigente del Polo Obrero

Luego de despedirse de Los ángeles de la mañana (eltrece), Cinthia Fernández continuó su camino en la televisión no muy lejos del aclamado ciclo del mundo de la farándula. Ubicada en el mismo canal, la mediática pasó a ocupar un lugar en Momento D, conducido por Fabián Doman. En ese contexto y sin perder la costumbre confrontativa de sus días junto a Ángel de Brito, la panelista protagonizó un duro cruce con un dirigente del Polo Obrero.

Comenzó Momento D, el nuevo ciclo de Fabián Doman

Momento D llegó a la pantalla de eltrece de la mano de Fabián Doman el lunes. El magazine informativo recién estrenado cuenta con la participación de Silvia Fernández Barrio, Gabriel Schultz, Carmela Bárbaro, Gastón Marote, Sebastián “Pampito” Parello y Cinthia Fernández. Este nuevo programa se transmite a las primeras horas de la tarde y presenta un mix de temáticas, desde los últimos rumores sobre la vida de los famosos hasta las recientes noticias políticas.

Dentro de este variado marco de temas y apenas en su segundo día al aire, el estudio fue escenario de un acalorado encuentro entre Cinthia Fernández y Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero. Todo comenzó cuando, desde el piso, se comunicaron a través de un móvil con el miembro de la organización social quien se encontraba en medio de una manifestación en la avenida 9 de julio.

El cruce entre Cinthia Fernández y un dirigente del Polo Obrero

Mientras el hombre explicaba que la situación se había descontrolado, la panelista criticó duramente a quienes se encontraban allí por dificultar el paso del transporte para las personas que solo querían ir a trabajar. Pero lo que comenzó como un simple intercambio de ideas rápidamente escaló hasta culminar en una pelea a los gritos.

“Hace tres años que hacen piquetes todos los días. La gente solo quiere ir a trabajar y no dejan ni un carril libre”, dijo Fernández y aseguró que los policías le ponían “alfombra roja para que caminen”. Ese comentario provocó al indignación del dirigente, quien contestó duramente: “Usted me está faltando el respeto porque dice que tengo alfombra roja con la policía. Sufrí represión, tengo heridas y encima mienten, porque hay carriles liberados”.

Para redoblar la apuesta, Cinthia le respondió que en muchas ocasiones la gente que se manifiesta ni siquiera sabe que causa defiende ya que, al ser interrogados por movileros, no pueden explicar por qué se encuentran allí. “Mucha gente le tiene miedo a la cámara. Hay periodistas que dicen cualquier cosa cuando les ponen un micrófono adelante. Lo que es seguro es que acá hay compañeros que tienen necesidades”, explicó el representante del Polo Obrero. Asimismo, aseveró que las movilizaciones son un reflejo claro de la dura situación social que se vive hoy en día en el país.

Eduardo Bellboni discutió con Cinthia Fernández en vivo captura de video

Para zanjar el violento cruce, Doman intentó interceder con el dirigente del Polo Obrero para que liberaran algún carril más y así poder disminuir el conflicto en la calle. Mordaz e irónica, la panelista acotó: “Si lográs eso, salgo con el hilo dental en medio de la manifestación”. Belliboni, molesto por el comentario, remarcó que respetan a las mujeres y que no desean que haga eso. “Soy feliz mostrando la cola. Me respeto, soy libre. Me encanta, mi cu**to es divino”, disparó Fernández, como punto final a la discusión.