La pregunta que descolocó a Cecilia Bolocco en un vivo de Instagram: “No lo puedo creer”

Los vivos que se realizan en las redes sociales tienen la costumbre de generar grandes sorpresas entre los usuarios. Pueden suceder reencuentros, revelaciones, declaraciones polémicas y hasta propuestas inesperadas. Esto fue lo que le sucedió a Cecilia Bolocco mientras hacía un mano a mano con sus seguidores y recibió una sorpresiva oferta que la descolocó frente a la cámara.

La exesposa de Carlos Menem suele compartir parte de su vida con sus más de 980 mil seguidores. Sin embargo, durante su último live recibió una propuesta de matrimonio inesperada que no era precisamente de su pareja José Patricio “Pepo” Daire.

Cecilia Bolocco esta en pareja con el empresario Pepo Daire, pero recibió una propuesta de matrimonio que no era de el.

Mientras leía los comentarios y respondía preguntas, la exMiss Universo de Chile se encontró con unas palabras que le llamaron mucho la atención: “Cecilia, ¿Te casarías conmigo?”. Esto la descolocó durante unos segundos, pero rápidamente reaccionó y dijo entre risas: “¡Qué ternura! ¡No te lo puedo creer! ¿Me está pidiendo matrimonio?”.

Aun no salía de su asombro cuando decidió conocer más sobre su admirador secreto y volvió a leer el mensaje para saber cuál era el nombre de la persona que le envió el mensaje. El usuario que le propuso matrimonio se llama @Inmobiliariamascotas7, y ante esto, Bolocco respondió divertida: “Así es fácil, ¿cómo me voy a casar con una inmobiliaria de mascotas?”.

La reacción de Cecilia Bolocco cuando un seguidor le pidió casamiento

Pero, no se dio por vencida e insistió para conocer un poco más sobre la persona que le propuso matrimonio y puso celoso a “Pepe” Daire. “No sé quién está detrás del mensaje. Dame una pista, una señal”, pidió entre risas, antes de continuar con el vivo.

La relación de Cecilia Bolocco con Carlos Menem

Cecilia Bolocco se casó con el expresidente Carlos Menem en 2001 y seis años después se divorciaron. En el medio, fueron padres de Máximo Saúl que nació en Santiago de Chile en 2003. Durante una entrevista con Martín Cárcamo, conductor del programa chileno De tú a tú, la exmodelo habló públicamente de la relación que tuvo con el argentino.

Cecilia Bolocco se casó con Carlos Menem en La Rioja, el 26 de mayo de 2001 Carlos Barría - Archivo

“Yo me equivoqué. Yo elegí mal porque me enamoré de un hombre que amaba primero la política y no es que no me hubiese amado porque yo sí sé que me amó, pero no tenía las habilidades para construir una familia”, reconoció. Además, agregó: “Tenía habilidades para ser político y cuando su carrera política se le acabó, empezó a morir”.

En 2003 Menem y Bolocco fueron padres de Máximo Saúl. Archivo

Asimismo, Bolocco se refirió al momento en el que se enteró de la muerte de su exesposo el 14 de febrero de 2021. “Para mí, el hecho de que partiera finalmente fue un alivio. Me dio mucha pena cuando me enteré de que lo habían conectado porque era momento de partir y él estaba partiendo naturalmente. Carlos era un hombre amoroso”.

Tras su separación, la exMiss Universo de Chile pudo rehacer su vida amorosa. En 2016 conoció a José Patricio “Pepo” Daire, quien fue su gran sostén y la acompañó durante la enfermedad que sufrió su hijo Máximo, que debió ser operado por un tumor cerebral.

Cecilia con su hijo Máximo Menem y su pareja, el empresario Pepo Daire Instagram

En 2020 Cecilia anunció que volvería a pasar por el altar por tercera vez, sin embargo la unión con alianzas aún no se concretó. Si bien por ahora no hay fecha para que suenen las campanas de boda, Cecilia aseguró en 2021 que su prioridad antes de casarse era probar la convivencia con su pareja.