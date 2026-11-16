Lali Espósito compartió fotos inéditas de su casamiento con Pedro Rosemblat y reveló quién se llevó el ramo

Lali Espósito decidió compartir fotos inéditas de su casamiento con Pedro Rosemblat, el cual se llevó a cabo el pasado 31 de octubre en una ceremonia íntima en el barrio de San Telmo. Así, mostró muchas intimidades sobre la ceremonia, desde preparativos para la fiesta hasta imágenes con amigos, familia y como casada.

En un primer lugar, a través de sus historias de Instagram, la artista expresó: “Voy a subir algunas imágenes del casamiento para agradecerle especialmente a personas que adoro y que fueron claves para lograr que ese día sea como deseábamos con Pedro”. Junto al texto, agregó una imagen del ingreso a la ceremonia en San Telmo y musicalizó el posteo con Necesito Tu Amor, de Charly García.

Lali Espósito decidió compartir imágenes de la ceremonia íntima en sus redes Captura Instagram (@lali)

Con respecto a las fotos que inauguraron este carrete temporal, Lali decidió hacer una mención especial a María José “Majo” Riera y Marcela Amado. “¡Primero a las más importantes! Nuestra mamás. Gracias por acompañarnos con el amor más incondicional. ¡Estaban hechas unas diosas!”, escribió la creadora de No vayas a atender cuando el demonio llama. Junto con este posteo decidió agradecer a Plan V, la productora de eventos liderada por Claudia Villafañe: “Gracias por todo el trabajo, cariño extra y por seguir exactamente nuestro deseo. Fue inolvidable. ¡Las queremos!”.

En un primer lugar, Lali agradeció a la madre de Rosemblat y a la suya, además de mencionar a Plan V por organizar la fiesta Instagram (@lali)

Luego, Espósito agregó una imagen de su vestido y reveló que fue el diseñador Justo Ocampo quien se encargó de hacerlo realidad: “Gracias al número uno total. ¡Te quiero!”. Días atrás, Pedro Rosemblat había hecho una publicación similar, aunque en referencia a su traje confeccionado por el diseñador Matías Carbone.

Luego fue el turno del diseñador Justo Ocampo, a cargo del vestido de la boda Instagram (@lali)

Minutos después, Lali reveló la noticia más esperada: su jefa de estilismo y maquillaje Marina Venancio obtuvo el ramo de bodas. “Gracias a mi amiga del alma que me acompañó en todo el proceso y que se llevó el ramo”, expresó. También compartió una historia del estilista y peluquero Juan Manuel Cativa: “¡Y a este! Que lo vuelvo loco y él a mí. Y siempre acompañándome. Te quiero Juano”.

Lali también se tomó un momento para demostrar su cariño por Marina Venancio y Juan Manuel Cativa Instagram (@lali)

A la hora de referirse a la fiesta, Lali mostró una imagen durante el show de Juliana Gattas y le dedicó un “Te amo”. Casi al mismo tiempo, agregó otra fotografía junto a su esposo y escribió: “Con el novio. Te amo”.

Entre las fotos, Lali mostró el show de Juliana Gattas y un momento de cercanía con su esposo Instagram (@lali)

Con respecto al postre, Lali reveló que Damián Betular fue quien se ofreció a hacer la torta de la boda y mostró los mensajes: “Quiero hacerles la torta que deseen. Yo: quiero que sea tan alta que me tenga que subir al novio para cortarla...”. Junto a esta primera foto, mostró el resultado final y afirmó “¡Lo lograron! ¡Gracias! Te queremos”.

Incluso, agregó una imagen en la que se basó para posar: nada más y nada menos que el casamiento de Diego Armando Maradona con Claudia Villafañe. Con esto, evidenció su cercanía con la empresaria a cargo de la productora de eventos que diseñó la boda.

El detrás de escenas de la creación de la torta de la boda, la cual estuvo en manos de Damián Betular Instagram (@lali)

Junto a más fotos con Pedro Rosemblat, en este caso tras dar el sí por sus prendas iniciales de la fiesta, Lali también incluyó una con Sol Jaite, una amiga cercana de toda la vida: “Gracias por tanto”.

Lali aprovechó para mostrarse cercana a sus seres queridos Instagram (@lali)

Al seguir con los agradecimientos de marcas, la artista mencionó a Gabriella Capucci, a cargo de los accesorios que lució durante la fiesta: “Gracias amiga”. Luego fue el turno de la otra mitad de Miranda!, es decir Ale Sergi. En este caso, le dedicó el mensaje “Gracias al número uno del dance”.

Además de sus accesorios, Lali dejó en claro la amistad que la une con Miranda! Instagram (@lali)

“Fuimos felices. Gracias a nuestros amigos y familia. ¡Y a todos los que trabajaron para que sea tan lo más!”, escribió Lali con una foto en blanco y negro con Rosemblat. También incluyó una imagen partida con el reconocido DJ, productor musical y chef argentino: “La única foto digna que tengo con Andrés Balaciano”.

Cerca del final de sus historias, Lali continuó con su alegría por el éxito del evento Instagram (@lali)

Para finalizar, Lali compartió una foto de su pierna mientras aún lucía el vestido de boda y sus zapatos, además de una imagen donde besa a su flamante marido Pedro Rosemblat junto a una botella de champagne en su mano derecha.

Lali deleitó a sus fanáticos con un sinfín de fotos de su casamiento con Rosemblat Instagram (@lali)

En esta fiesta, que fue privada para los medios, Lali Espósito y Pedro Rosemblat reunieron a sus principales amigos y familiares para celebrar su unión en matrimonio. De igual manera, se llegó a filtrar una imagen del momento en el que dieron el sí y eso fue suficiente para generar la euforia de los fans de la artista.