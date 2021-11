Los videos del periodista K Ezequiel Guazzora tomando cerveza que se viralizaron tras su arresto

Ezequiel Guazzora fue detenido este miércoles por la noche tras protagonizar una discusión con el dueño de un garage en Caballito y, posteriormente, atropellar a un efectivo de la Policía de la Ciudad al intentar huir con su Peugeot 206. Antes, se filmó tomando cerveza y pronunciando un duro discurso contra Alberto Fernández en el acto por el Día de la Militancia, lo que generó repudio en las redes sociales.

El comunicador y militante kirchnerista transmitió en vivo vía Facebook desde Plaza de Mayo y cuestionó que no se haya entonado la marcha peronista en el acto que celebraba el 51 aniversario de la vuelta de Perón al país, entre otras críticas al Presidente. “La verdad que escuché a Alberto y me voy con un sabor agridulce”, lanzó hablando a cámara, mientras sostenía una lata de cerveza en su mano derecha.

El video de Ezequiel Guazzora horas antes de atropellar a un policía

Y cuestionó: “Porque no se cantó la marcha peronista, no se pidió por los presos políticos, no se habló de la reforma judicial”. Seguido, exclamó: “¿Cómo no vas a cantar la marcha Alberto?”.

Guazzora suele confrontar al Presidente en Twitter, y siempre aclara que en la alianza del Frente de Todos él es seguidor de Cristina Kirchner, asimismo se define como “siempre del lado Hebe (de Bonafini) de la vida”, por la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

En su último video, cuestionó también que Alberto haya estado en el Día de la Militancia en Casa Rosada y no el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. “Estuviste hoy en la Casa de Gobierno y no estuviste el 17 de octubre, siendo vos el Presidente del PJ”, reclamó.

Ezequiel Guazzora manifiesta constantemente en sus redes su apoyo a Cristina Kirchner y critica duramente a Alberto Fernández Twitter @carlosguazzora

El comunicador también criticó las palabras que el Presidente pronunció este miércoles durante el acto. Lo calificó como un “discurso tribunero”. Y lo cruzó: “Dejá de tribunear, sé del pueblo, sentí al pueblo. No pongas vallas Alberto. Tenés que ser de ese 48% que te votó y en muchas oportunidades lo defraudaste”.

En este sentido, le reclamó: “Te hemos militado hasta el hartazgo Alberto, pero vos no estás a la altura de la historia y te refugiás en Néstor Carlos Kirchner”. Y sentenció: “Si Néstor se levanta de la tumba, te rompe la boca de una piña. Porque estás haciendo de todo menos peronismo”.

En las redes sociales, el video subido por el mismo Guazzora a Facebook se volvió viral y recibió duros cuestionamientos por parte de los usuarios. Sobre todo, porque consideraron que estaba ebrio y por su trágico desenlace final que dejó a un oficial de policía en el hospital.

“Ezequiel Guazzora en estado de ebriedad en la Plaza de Mayo por el Día de la Militancia. Re patinado está el desagradable. Lean los comentarios de sus seguidores”, indicó un internauta.

En Twitter los usuarios replicaron el video de Ezequiel Guazzora e hicieron hincapié en que parecía estar ebrio Twitter

Otro, compartió el video y escribió: “Guazzora antes de chocar a un policía. En este estado estaba manejando”.

Los internautas hicieron foco en el mal estado en el que se encontraba Ezquiel Guazzora antes de atropellar a un policía en la cuadra de su casa Twitter

Otro comentó: “Andá a decirle a ‘Néstor K’ que te saqué de estar en cana. Atropelló a un policía y así lo sacan amablemente”.

Los usuarios cuestionaron las duras palabras de Ezequiel Guazzora contra Alberto Fernández en su último video antes de ser detenido Twitter

Tampoco faltaron internautas que recordaran que la Policía de la Ciudad fue la que lo escoltó en diversas marchas opositoras en las que el agredido fue él. Como una contra la reforma judicial en la que tuvo que ser trasladado en camilla en una ambulancia del SAME a un hospital local, tras ser golpeado y sufrir el robo de sus elementos de trabajo.

En Twitter recordaron cuando Guazzora tuvo que ser escoltado por la Policía de la Ciudad en una marcha Twitter

Guazzora atropelló a un policía

Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad, este miércoles a las 22, tras recibir un llamado al 911 por un altercado entre el encargado de un garage y el periodista, un oficial de la Comisaría Vecinal 6 se desplazó a un edificio de la calle Neuquén al 1000.

Al llegar, el efectivo fue atropellado por Guazzora, que avanzó 100 metros con su Peugeot 206 y luego lo estacionó para volver e ingresar a su departamento, donde finalmente fue detenido. El oficial herido fue trasladado al Hospital Álvarez con politraumatismos, pero está fuera de peligro.

El momento en el que el periodista Ezequiel Guazzora atropella a un policía

Según pudo saber LA NACION, el comunicador se negó a hacerse el test de alcoholemia hasta que llegara su abogado.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 25, a cargo del doctor Néstor Maragliano, quien además del análisis de alcoholemia dispuso que se le realice el narcotest.

Otros episodios de violencia

Esta no es la primera vez que el periodista se ve involucrado en un hecho de violencia. Este año, Guazzora fue condenado por violencia de género, al amenazar y coaccionar en 2014 a su expareja, la exdiputada Stella Maris Córdoba, luego de ser echado de su trabajo como asesor. Por esas acusaciones, se definió como una “víctima del lawfare”.

En 2020, el comunicador también había sido denunciado por incitar al corte de silobolsas, un fenómeno que azotó y generó pérdidas al campo. “El año pasado hice 100.000 kilómetros por las rutas del país. Ahí estaban los hijos de p... especulando con el precio del dólar con los silobolsas. Qué lindo sería que alguien lleve una navajita nomás y se los abra para que no especulen más, hijos de puta. Porque son soretes, otra palabra no se les puede decir”, había dicho en un video.

Baby Etchecopar también lo denunció en 2020 por hostigamiento, luego de que lo enfrentara e intimidara en la puerta de Radio Rivadavia, justo después de que el conductor radial dijera que Cristina Kirchner era “el cáncer de la Argentina”.