Lourdes de Bandana habló con la Policía, pero evitó informar dónde se encuentra

Tras horas de incertidumbre, la cantante de Bandana Lourdes Fernández se comunicó con la Policía de la Ciudad para informar que estaba bien. Una fuerte preocupación se desató sobre la artista cuando su madre radicó una denuncia en la Comisaría Vecinal 14B de la fuerza porteña por haber perdido contacto con ella el pasado 4 de octubre, hace ya tres semanas.

“Con esto se van a dar cuenta que estoy re bien. Muchísimas gracias”, dijo Fernández en diálogo con una efectivo de la policía. Fue por videollamada que la mujer entró en contacto con el área de Búsquedas de Personas. Fuentes policiales detallaron a LA NACION que, aunque afirmó estar bien, no quiso decir dónde se encuentra, una duda que acecha a sus familiares, amigos y conocidos.

La Policía continúa en contacto permanente con ella. Sin embargo, la preocupación continúa en el círculo cercano de la cantante.

Noticia en desarrollo