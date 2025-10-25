La madre de Lourdes de Bandana contó dónde está y cómo se encuentra la cantante

Este sábado por la mañana habló Mabel López Arias, la madre de Lourdes Fernández, conocida por integrar el grupo Bandana, luego de que la cantante fuera rescatada de la casa de su expareja, Leandro García Gómez, hoy detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad. La mujer brindó detalles de cómo se encuentra la artista tras ser dada de alta del Hospital Fernández y qué ayuda podría recibir próximamente.

“Después de que le dieron el alta se fue con amigas. Está en la casa de una amiga en la ciudad de Buenos Aires. Está bien y tomando contacto con la realidad. El primer día no tomó mucha conciencia. Ayer estaba mejor, hablaron mucho. Está tomando la dimensión de esto”, describió López Arias en diálogo con radio Mitre. Indicó además que su hija “sigue enojada” con ella dado que fue quien denunció ante la Policía de la Ciudad a la madrugada del jueves que su hija había desaparecido. A partir de su relato, se inició una investigación por averiguación de paradero y se montó el operativo para localizarla que finalizó el jueves por la noche.

Mabel, la mamá de Lourdes

En ese marco, la mujer indicó: “Ahora hay que esperar los pasos a nivel judicial, que no los conozco. Por lo menos ella ya está afuera de ese infierno”.

López Arias insistió en que Gómez García “tenía entrampada” a Lourdes en la relación, que comenzó en plena pandemia. “Ella tenía ese sentimiento de que todo era culpa de ella. Él es una persona psicópata y narcisista”, expresó.

“Ayer fue una maratón. Lo que más me interesaba era que la gente conociera que hay una herramienta muy valiosa, y es que alguien puede denunciar si sabe que hay una persona que está siendo violentada. Lourdes, en esta situación tóxica, lo denunciaba y le sacaba la denuncia porque no lo quería perjudicar. Pero ahora, por más que ella no quiera seguir adelante con esto, ahora la querellante soy yo”, agregó.

Al ser consultada sobre el tratamiento psicológico o psiquiátrico que podría recibir Lourdes para recuperarse, López Arias dijo que en la Justicia aprobaron una pericia psiquiátrica para la cantante para que pueda recibir ayuda: “Es para un tratamiento ambulatorio o con internación. Con eso creo que ella va a poder salir de esto”.

“Debe tener un caos a nivel emocional. Se tiene que dar cuenta de dónde estaba metida y cómo llegó a ese lugar. Si ella no resuelve esto, va a encontrar a una persona con las mismas características [que García Gómez]”, advirtió.

En otro tramo de la entrevista, la mujer habló de su impresión de la expareja de su hija. “Lo conocimos y era encantador, jamás me pude haber imaginado que iba a terminar todo así”, lamentó y después aseguró que tras la pandemia, cuando pudo volver a ver a su hija tras la cuarentena, notó que había cambiado su actitud. “Se habían ido a vivir juntos cuando se pusieron de novios. Ella cambió, por ejemplo, sus pensamientos sobre ciertos conceptos que acá siempre se hablaron. Cuando indagaba más me decía que él tenía la posta. Fue un adoctrinamiento”, cerró.

Luego de que Lourdes fuera rescatada del departamento de Gómez García, fue evaluada por el personal médico del Hospital Fernández y, como no presentaba ninguna sintomatología, pudo dejar el hospital alrededor de las 2.30 del viernes sin la necesidad de permanecer internada en observación. Actualmente se encuentra en la casa de una amiga, al cuidado de su círculo íntimo y con custodia policial.

En el departamento donde fue encontrada la Policía incautó varias botellas de alcohol y pastillas fuera de su blíster, que fueron enviadas para su análisis.

La denuncia de 2022

Lourdes mantuvo una relación conflictiva con Gómez García. A fines de 2022, lo denunció por violencia de género.

“Yo lo banqué, estuve junto a él, lo ayudé mucho. Durante el plazo que duró la relación, siempre sufrí maltratos. Me denigraba como mujer diciéndome que soy un panqueque, que soy fácil. Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado”, contó esa vez y dijo que también la había tomado del cuello, le había “pegado piñas en todo el cuerpo” y la había “tirado por las escaleras”

Lourdes Fernández, de Bandana, acusó a su expareja de golpearla

Además, en aquel entonces subió una historia en Instagram en la que se mostró golpeada y recomendó a las mujeres ir a la Justicia si pasan por este tipo de situaciones.

Luego, decidió no continuar con la causa y en el último tiempo volvió a vivir con el empresario.