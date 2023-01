Mariano Iúdica respondió a las críticas por los precios de su restaurante en la Costa: “Es para un público exclusivo”

escuchar

Durante los últimos días, Mariano Iúdica fue blanco de críticas en las redes por el restaurante que inauguró en la Costa Atlántica. El conductor abrió su local gastronómico en las cercanías de Pinamar y se mostró muy contento con el proyecto. Sin embargo, varios usuarios de las redes sociales cuestionaron los precios de los platos y del cubierto.

Cada vez que una figura reconocida se vuelca a un nuevo rubro, en especial el gastronómico, hay mucha atención por parte de la gente. En efecto, si un famoso abre un restaurante, la repercusión en las redes es casi inmediata, sobre todo de parte de quienes visitan el lugar, o tienen pensado hacerlo, y no dudan en dejar su opinión.

Esto le sucedió a Iúdica, que para esta temporada abrió Gran Bamboo Beach en Villa Robles, un barrio privado en el kilómetro 374 de la ruta 11, a unos 15 kilómetros de Pinamar. En realidad, el local gastronómico ya existía bajo la administración familiar y estaba ubicado en Vicente López, pero para el verano se mudó al Partido de la Costa y quedó en control del periodista y su esposa, Romina Propato.

Con una carta que está enfocada principalmente en pescado y frutos de mar pero que tiene varias opciones, también se organizan noches temáticas sobre tipos de comida en específico. Iúdica incluso se encarga de cocinar varios de los platos y participa activamente del día a día del local. A pesar de que el recibimiento mayormente fue bueno en redes, el restaurante también recibió muchas críticas por sus precios.

“Iúdica abrió un restaurante y vende dos huevos a 1000 pesos. Nunca falta gente que paga eso”, “Mariano Iúdica abrió un restaurante en la ruta 11 cerca de Pinamar: cubierto 550 pesos, ensalada 5200 pesos, milanesa 3800 pesos. Recuerden donde no hay que ir”, “¿600 pesos una gaseosa de medio litro? Se te fue un poco la mano me parece” y “Rico pero muy caro, pensábamos ir en estos días pero la verdad me parece demasiado”, fueron algunos de los comentarios que se observaron tanto en Twitter como en Instagram.

Algunas de las críticas que recibió el restaurante de Mariano Iúdica por los precios Captura

Los cuestionamientos van desde el precio del cubierto hasta lo que se cobra por algunos platos, más bien populares, como por ejemplo la milanesa con ensalada.

Como suele ocurrir en cada uno de los casos donde se discuten precios de un local gastronómico, hubo opiniones en todos los sentidos y también se hicieron presentes los usuarios que cuestionaron las críticas y defendieron la decisión del restaurante de cobrar lo que crea conveniente.

“Ponerse a opinar de los precios de su restaurante me parece cualquiera. No vayas y punto. Ese vicio de ponerle valor a lo que hace otro” y “No sé qué critica la gente, si en Puerto Madero hay platos de ese valor o más caros”, manifestaron algunos usuarios que defendieron el emprendimiento del periodista.

Más allá de la polémica, la mayoría de las opiniones que se pueden leer en los posteos del local son buenas. Lo que más destacaron los usuarios es la calidad de la comida.

La palabra de Iúdica

En medio de estas críticas, el conductor brindó una nota con el magazine Es Por Ahí (EPA)!, por América, donde le consultaron por la polémica. “¿Cuánto sale comer en tu restaurante?”, comenzó preguntándole de manera directa su colega, Nicolás Magaldi. “Depende lo que pidas”, replicó él para enseguida hacer un paneo del restaurante, sus mesas y vistas a la playa.

Mariano Iúdica en su rol de cocinero en su nuevo restaurante de playa Instagram @marianoiudica

Tras ese recorrido virtual, comenzaron varios problemas de conexión en la comunicación, complicando cada vez ma´s las respuestas del conductor. “Es increíble, es la primera nota en la que Iúdica no habla”, bromeó Magaldi luego de hacerle varias preguntas sin éxito.

Finalmente, la conexión pudo reestablecerse y Iúdica comenzó con su descargo: “No hay ninguna polémica. Son las mismas tres menciones sobre una ensalada de langostinos. El que no conoce lo que sale un langostino, no entiende... No es una ensalada común, es un plato que tiene langostinos”, expresó para insistir: “No hay ninguna polémica, son 100 mil comentarios elogiosos y los medios agarran los dos comentarios negativos”.

Mariano Iúdica respondió a las críticas por los precios de su restaurante en la Costa

Ante una nueva consulta del programa, acotó: “Cuestionan los 500 pesos del cubierto, mirá esta foto: ese es el servicio de mesa. Mirá lo que es. El dueño de todo este complejo me dice todo el tiempo: ¡está barato!”, aseguró.

Mariano Iúdica mostró el servicio de mesa de su restaurante para contextualizar el precio del cubierto Instagram @marianoiudica

Esa última mención le dio pie para redondear su argumento: “Estoy en un barrio muy exclusivo, que se llama Villarobles, que es un emprendimiento gigantesco y muy exclusivo. Tiene pista de aterrizaje para aviones privados, cancha de golf, una marina y caballerizas. Al restaurante vienen a comer de los barrios privados de toda la zona. Me dieron el restaurante para ese público”, afirmó, provocando la aprobación de sus interlocutores.

“Ahora sí se entiende”, afirmaron desde el piso. Acto seguido, Iúdica remató: “No hay polémica ni me llovieron las críticas. Esto está cada vez más lleno y funciona cada día mejor”.

LA NACION