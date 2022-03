Martita Fort recibió un excéntrico regalo y se sorprendió frente a sus seguidores

El 25 de febrero, Felipe y Marta Fort cumplieron 18 años, un día que ambos esperaban debido a que a partir de entonces comenzarían a tomar decisiones en cuanto a la herencia de su padre. Los mellizos festejaron su mayoría de edad en Miami, en una íntima celebración con sus seres queridos más cercanos, ya que viven días difíciles tras la muerte de Gustavo Martínez, quien era su tutor legal desde el fallecimiento de Ricardo en 2013. En este contexto, la adolescente se mostró feliz en Instagram por un especial regalo que recibió.

Aunque prefiere mantener sus cuestiones personales para la intimidad, Martita entretiene a sus más de 800 mil seguidores con su actividad en Instagram. Y si bien sus publicaciones son escasas, este martes no dudó en exponer el lujoso e impensado regalo que recibió por su cumpleaños, que le causó gran sorpresa, la que reflejó en su tono de voz al abrir el paquete. “¿Qué car...? Se fueron a la m...”, escribió al momento de mostrar una joya que imitaba al Marroc, el famoso producto de la empresa familiar Fel Fort.

Marta Fort mostró el lujoso regalo que recibió

“Literalmente es un Marroc gigante WTF. Muchas gracias”, expresó con alegría. La adolescente se mostró con el collar de oro y plata puesto con un gran dije que replicaba exactamente el envoltorio del famoso chocolate. La pieza está realizada en diamantes de color rojo y blanco, y cada detalle refleja con exactitud esta golosina.

Al expresar su emoción por el regalo, la heredera de la chocolatería reveló que quien le envió este glamoroso regalo fue la joyería 0800 Don Rouch. “Espero que esta joya esté a la altura del bombón más rico de Argentina. Con cariño para Marta”, decía la dedicatoria de la empresa.

El regalo que recibió Marta (Foto captura Instagram @martacfort)

Este obsequio que recibió no es para nada desatinado, ya que al cumplir la mayoría de la edad la joven deberá decidir si querrá trabajar en la empresa familiar o no. En este sentido, Marta, en diversas ocasiones reveló que le gustaría seguir el camino que trazó su padre en los medios, mientras que Felipe es quien está más orientado a tomar las riendas de los negocios de los que son parte los Fort.

En los últimos días, el hijo de Ricardo fue tendencia en redes sociales luego de revelar cuál sería su primera acción al dirigir la fábrica. En este sentido, el adolescente dijo que cambiaría el tamaño del Marroc. “Lo vamos a agrandar en 10 meses, más o menos. Pero va a ser cuatro veces más grande, cuatro veces más rico y va a valer cuatro veces más. Es lo que hay”, anunció mediante su cuenta de Instagram a través de preguntas y respuestas que intercambió con sus seguidores.

Felipe Fort anunció los cambios en el Marroc (Video: Pilo - YouTube)

No obstante, no será la única acción que el joven tiene pensada sino que una segunda es reversionar otra golosina: los Dos Corazones. En este caso, no será en cuanto a su tamaño o sabor, sino que piensa en cambiar las tradicionales frases románticas que acompañan desde hace décadas a este chocolate. Los poemas serían reemplazados por las expresiones más icónicas de su padre como “Basta chicos”, “Mamá, cortaste toda la loz”, “Yo no manejo el rating, yo manejo un Rolls Royce”, “Maiameee”, “¡Sacá la mano de ahí, car...!”, entre otras.