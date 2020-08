Nicole Neumann cruzó a Cinthia Fernández: "Tiene un problemita"

Después de las críticas de Cinthia Fernández, Nicole Neumann no se quedó callada y disparó: "Tiene un problemita" Crédito: Instagram

15 de agosto de 2020 • 13:00

Las últimas semanas no fueron nada fáciles para Nicole Neumann. Después de que se confirmara que dio positivo su diagnóstico de coronavirus surgió un nuevo enfrenamiento con su ex y padre de sus hijas, Fabián Cubero y su novia, Mica Viciconte.

El principal conflicto surgió por la filtración de Viciconte del resultado positivo del test de coronavirus de Nicole y el de su hija mayor, algo que se conoció en el programa El Show del Problema (ElNueve) por Nicolás Magaldi. En este contexto, Cinthia Fernández aprovechó para opinar al respecto y sentó postura sobre la actitud de la modelo: "Amortizó sus escándalos para conducir", disparó.

La panelista de ciclodefendió a Cubero y Viciconte. Por eso, Cinthia Fernández consideró que Nicole aprovechaba sus problemas para tener mayor lugar en los medios de comunicación, especialmente después de que se confirmara que Nicole se encuentra dando los últimos toques a dos propuestas diarias que renovarán la grilla de de KZO.

Lejos de obviar el tema, la panelista de Nosotros a la mañana le respondió a la bailarina y, sin pelos en la lengua, replicó: "Hay cosas que no leo. La gente que habla sin saber no me molesta. Tiene un problemita que resolver en sus vidas. No es un problema mío".

"¿Pero ella no es alguien que está en los medios por pelear con todos o por hablar mal de la gente? Bueno, sigue su misma línea", exclamó Nicole, en una dura respuesta hacia los comentarios de Cinthia Fernández.