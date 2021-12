Pamela David recordó el origen de su pelea con Silvina Luna y contó detalles desconocidos

El lunes Pamela David visitó Intrusos (América TV) y, además de hablar de su programa en la misma pantalla y de su vida personal, también se tomó un momento para hablar de un episodio ocurrido hace muchos años atrás: su pelea con Silvina Luna. La relación entre ambas llegó a su punto de quiebre tras la participación que tuvieron en la obra teatral Diferentes. Lejos de señalar culpables, la conductora de mostró reflexiva y sin un atisbo de rencor con su excompañera en las tablas. “Éramos muy inmaduras”, reconoció. Además, hizo mención a un episodio de esa época que le dolió mucho.

La presentadora de La ruleta de tus sueños (América TV) recordó que en aquella época y luego de terminar de actuar, los periodistas las esperaban a la salida del teatro con la intención de obtener cualquier pista acerca de cómo era el trato entre ambas fuera del escenario. “Yo siempre fui buena por más que me vean cara de mala”, expresó David, y agregó que en esa época la ex Gran Hermano y ella coincidían en muchos lugares.

Pamela David habló abiertamente de su pelea con Silvina Luna en Intrusos (América TV) (Crédito: Captura de video América TV)

En este sentido, Pamela remarcó que las dos compartían muchos trabajos: se encontraban en La Peluquería de Don Mateo, eran modelos en la agencia de Ricardo Piñeiro y viajaban con frecuencia al interior del país.

Asimismo, y con un poco de picardía, dijo que “tiene memoria a corto plazo”, y de esta manera dio a entender que si alguna vez hubo un roce con Luna, no fue por cosas que dijo ella. Más adelante y en tono reflexivo, expresó: “Creo que con Silvina teníamos más cosas en común que diferencias”. De esta manera, intentó poner fin al tema.

Pamela David reveló la verdad de su pelea con Silvina Luna

Por otra parte, reconoció que tanto Silvina como ella aprovecharon estar en boca de todos por el supuesto roce para hacer prensa. “Amigas nunca fuimos. Esa es la verdad, pero podríamos haberlo sido. Lo que pasa es que también soy más grande que ella”, expresó, y luego trató de señalar que el conflicto lo tenían otras dos personas. “Eran más bravas las hermanas Vanina y Silvina Escudero”, comentó.

David también se definió como una “mala bailarina” y señaló que eso no le afectaba porque se trataba de una realidad. No obstante, sí recordó con disgusto una situación que la hizo sentir muy mal en aquella época y que tiene presente aún con más claridad que los posibles roces con Luna.

En relación a la pelea con Silvina Luna, Pamela David expresó que "tenía muy mala memoria" (Crédito: Instagram/@silvinalunaoficial/@pamedavid)

La presentadora atravesaba una etapa muy dura de su vida sentimental: su matrimonio con el basquetbolista Bruno Lábaque estaba en crisis y se rumoreaba que había conseguido trabajo por haber hecho “casting sábana”.

“Yo estaba en una muy mala situación con mi exmarido, y ellas decían ‘no sabemos por qué está ahí... a no ser que haya sido por casting sábana’”, rememoró Pamela visiblemente afectada por lo que trascendió en aquel entonces. Para cerrar, y dejar en claro que eso fue lo que más le dolió, remarcó: “Yo padecí un verano muy difícil, por eso creo que me acuerdo más de esto que de las cosas de Silvina”.