Pampita Ardohain y Chino Leunis y sus íntimas confesiones sobre realities, hoteles, familias ensambladas y exparejas

Esta noche, a las 22.15 y por eltrece, El Hotel de los Famosos finalmente abrirá sus puertas. Allí, estarán ellos: Carolina “Pampita” Ardohain y Leandro “Chino” Leunis -junto a un equipo de profesionales- para darle la bienvenida a los 16 participantes que, a lo largo de cuatro meses, competirán por un lugar en el lujoso resort y por el premio mayor de 10 millones de pesos.

“Es un programa que nunca se hizo en la televisión argentina. Van a convivir 16 famosos en el hotel pero, a diferencia de otros formatos, acá van a tener que jugar para ver en qué posición están y, según eso, algunos van a ser huéspedes y otros parte del staff. Inclusive, día a día, los que se encuentren en una posición más privilegiada también van a participar de juegos porque hay algunos beneficios como pasar una noche en la suite principal, ganarse unos masajes o estar todo el día en la pileta”, le adelantó Pampita Ardohain a LA NACION antes de su estreno.

“Yo creo que se van a sorprender. Este es un producto de calidad, con gente híper profesional trabajando 24/7 para que sea espectacular. Los juegos son muy atractivos. Es muy lúdico y dinámico el programa ”, destacó Leunis sobre este proyecto que marca su regreso a la televisión. “Además, es mi primera experiencia en eltrece, tengo mucha expectativa”, agregó entusiasmado.

Pampita y Chino Leunis sobre El hotel de los famosos: "Nunca se hizo un reality así en ninguna parte del mundo" Hernan Zenteno - LA NACION

Sin dudas, Pampita y el Chino son la dupla perfecta para llevar adelante un formato de estas características. Es que los conductores tienen gracia, talento y mucho carisma, algo muy necesario para lidiar con el ego de los famosos, que saldrá a la luz en más de una oportunidad.

Emocionados por este nuevo desafío en sus carreras, los anfitriones le mostraron a LA NACION las instalaciones de este mega hotel antes de que cobre vida y anticiparon algunos detalles de lo que será esta nueva apuesta de eltrece producida por Boxfish. Además, se animaron a contestar un ping pong súper divertido y nos abrieron las puertas de su intimidad: hablaron del amor, de cómo es formar una familia ensamblada y de la relación con sus ex.

Pampita en un mano a mano antes de “El hotel de los famosos”

A horas del estreno

-¿Qué expectativas tienen para el estreno?

-Chino Leunis: La expectativa es la máxima. Para mí es un placer enorme estar acá acompañando a Caro y a este equipo de profesionales y hermosos seres humanos. Hay más de 120 personas trabajando 24/7 para hacer un programa maravilloso. Cuando uno entra al hotel no lo puede creer.

-Pampita Ardohain: Además del hotel y la puesta, pensaron en todo: el maestro de ceremonias (en referencia a su compañero), el equipo de profesionales, el contexto. Está todo dado para que sea un gran programa de la televisión. Prime time, con famosos, con un formato distinto a todo lo conocido... Me parece que a todos nos gustan los realities, identificarnos con quien está del otro lado participando y decir: “yo hubiera hecho esto”, “yo hubiera hecho lo otro”, “mirá qué buena estrategia”, “mirá cómo reaccionó”. En el caso de los famosos, el desafío personal de resistir la soledad, alejarse de sus seres queridos, no estar conectados a las redes. Tener que superar los juegos porque no sólo compiten con los demás sino también con ellos mismos. Así que ver hasta dónde pueden llegar, va a ser súper interesante.

-CL: Aparte, si bien la historia que trae cada uno es como su carta de presentación, una vez que arranque el reality eso se va a caer. Nadie sabe cómo van a reaccionar en cada uno de los desafíos que vamos a plantear. El hotel en su dinámica ya genera un movimiento que te saca de una pose actuada, entonces eso va a ser muy atractivo de ver.

Chino Leunis junto al equipo de coachs

-¿Cómo les llegó la propuesta? ¿Tuvieron que hacer casting?

-PA: No, no hicimos casting. Nos convocaron directamente. En mi caso, conozco al equipo porque trabajé con ellos hace dos décadas en El Rayo. Fue mi primera productora (en aquel momento era Cuatro Cabezas), mi primera casa y me enseñó un montón de cosas. El Rayo fue una bisagra en mi vida. Me dio popularidad, potenció mi carrera en el modelaje, así que quedó una relación muy buena entre nosotros. Y bueno, ahora la vida nos vuelve a encontrar en este proyecto, desde otro lugar, con otra experiencia y me encanta que confíen en mi nuevamente.

-En tu caso Chino, es tu vuelta a la TV y en un nuevo canal. ¿Cómo estás viviendo tu primera experiencia en eltrece?

-CL: Sí, en términos futbolísticos para mí era como estar jugando en el Barcelona y ahora en el Real Madrid, así que estoy con muchas ganas. En la industria naturalmente van sucediendo estas cosas. Apareció este proyecto y pesó más que la continuidad en el canal. Pero tengo una relación hermosa con la gente de Telefe. Estoy muy feliz de haber trabajado en los canales más importantes del país y ahora en un proyecto de esta envergadura, con una productora como Boxfish que, a mi juicio, es una de las mejores del continente. Cuando recibí la propuesta creo que tuve que actuar un par de segundos y decir: “bueno, dejámelo pensar” y por dentro estaba: “¡sííí!” , así que es un alegría enorme para mí. Tengo mucha expectativa, compromiso y, sobre todo, una gran certeza de que vamos a hacer un gran producto.

La conducción, como el tango

-¿Qué creen que gustó de ustedes para elegirlos como dupla?

-PA: Que somos jóvenes, talentosos, guapos (risas).

-CL: Me parece que somos personas empáticas, más allá de lo que dijo Caro que le agradezco muchísimo. Creo que no somos personas que vivimos en una burbuja y estamos desconectados de la realidad. Tenemos familia, amigos, crecimos en un barrio y eso hace que uno pueda tener la chance de hablarle a mucha gente a la vez. Me parece que Caro es una mujer que puede estar en la fiesta más refinada del mundo y también puede comer un asado con mis amigos y se va a sentir igual de cómoda en los dos lugares.

El lobby de El hotel de los famosos Hernan Zenteno - LA NACION

-¿Qué sentiste cuando te dijeron que ibas a trabajar con ella?

-CL: Estar con Caro es un honor. Es híper profesional, súper cálida y también es una persona que piensa en el equipo. Nos pasó algo muy puntual grabando una escena de la apertura con un sol que no era el mejor y ella le pidió muy delicadamente a su asistente que le saque una foto al monitor y confirmó lo que ella estaba pensando: todos estábamos saliendo con una luz que nos perjudicaba. Ahí me conquistó. Ella te genera un compromiso muy grande porque llega primera y se va última, es un referente para todo el equipo.

-PA: Hay algo que nos pasa a los dos y es que tenemos muchas ganas, mucho empuje y que a este proyecto le estamos poniendo el corazón, en eso nos identificamos mucho. Desde el día uno, estamos re entusiasmados, mandándonos mensajes y me parece que eso hace que todo fluya y que haya una química especial entre nosotros.

-CL: Es importante acompañarnos porque son muchas horas de grabación y es lindo de alguna manera sostenernos con todo el equipo. Y también, darle calidad a los momentos que nos tocan compartir porque pasamos mucho tiempo juntos y esta bueno disfrutarlo. Imaginense grabar 12 horas por día si no tenés un buen vínculo con tus compañeros, sería una pesadilla. Además de que eso se reflejaría en la pantalla.

-PA: La onda no se puede mentir. Tiene que ser verdadera.

-¿Es su primera vez conduciendo un reality?

-CL: Sí, para mí sí.

-PA: En mi caso, no. Hice un reality en México que se llamaba Desafío fashionista hace unos años. Pero este formato es distinto. Es mucho más intenso, son cuatro meses de convivencia, de estar encerrados y con desafíos todo el tiempo.

Convivencia forzada

-¿Qué esperan que pase dentro del hotel?

-PA: ¡De todo! Va a haber momentos de humildad, de soberbia, de compañerismo, de estrategia, de inteligencia. Creo que vamos a conocer más profundamente a los famosos porque las máscaras después de tanto tiempo se van a ir cayendo.

-CL: Todos tenemos un prejuicio sobre los participantes pero cuando empiece el juego no sabemos qué va a pasar. Nadie puede estar del todo relajado porque en cualquier momento pueden suceder cosas que hagan que cambies de status y pases de ser el más cómodo del hotel (huésped) al que más tenga que trabajar (staff) . Es un contenido original, este programa no se hizo nunca en el mundo entonces, vos podés venir con una estrategia pero cuando la realidad te imponga determinadas reglas y veas que esa estrategia que tenías no te sirve de nada, ahí va a saltar la esencia de cada uno. ¡Y eso es lo que queremos ver!

-Si bien aclaran que es un contenido original, tiene un parecido a Gran Hermano. ¿Cuáles serían las diferencias?

-PA: A diferencia de otros formatos acá los participantes no responden ni a un jurado, ni a la gente de afuera. Ellos solo responden a sus compañeros, por lo que un acto de rebeldía puede ser juzgado por ellos. Por más de que afuera sean híper famosos o tengan muchos seguidores en las redes, adentro eso no les sirve para nada.

Una vista a la imponente piscina del hotel, erigido en la localidad de Cañuelas Hernan Zenteno - LA NACION

-¿Participarían de un reality así?

-PA: Con hijos no. La verdad que no puedo imaginarme sin ver a mis hijos cuatro meses, así que no sería una posibilidad. Tal vez en otra etapa de mi vida sí. Aparte tengo una gran virtud en la convivencia: soy muy ordenada. Aunque pensándolo bien, a veces termina siendo una contra (risas).

-CL: Yo tampoco me imagino desapareciendo de mi vida durante cuatro meses pero uno nunca sabe. De repente, llega la propuesta de tu vida y te vas a los Montes Apeninos a hacer un programa (risas).

-Ambos confesaban ser fans de este tipo de formatos, ¿A qué estilo de reality le dirían que sí?

-CL: ¡Uy, qué difícil! En realidad la vida ya es un reality. De conductor de televisión, ¿vale? Peleando entre conductores para ver quién se queda con el programa... (risas).

-PA: Cuando era chica me gustaba el de La Isla, tipo onda Survivor. Me re veía en eso. Me encantaba.

-CL: Ah como Fort Boyard, el reality que hacía Julián Weich. Bueno, hay mucha gente que trabajó en ese programa y hoy está trabajando en los juegos de este. Los desafíos son muy atractivos. Es muy lúdico y dinámico el programa. Todo el tiempo pasan cosas.

Leunis en un mano a mano antes de “El hotel de los famosos”

-Volviendo a este formato, ¿Cuál sería la estrategia de ustedes para permanecer en el hotel hasta el último día?

-PA: Yo pasaría desapercibida. Me haría la torpe, la que no me salen los juegos, cosa de que no me eliminen nunca porque el que es poderoso, el que juega bien, es el primero a bajar. Yo al menos lo votaría para que se vaya primero. Así que eso haría: no llamaría mucho la atención, cosa que no me voten.

-En su rol como anfitriones, ¿Cuál es su mayor desafío?

-CL: Que tenemos que contener a gente que va a estar aislada de su realidad durante mucho tiempo y eso requiere de una inteligencia emocional instantánea. No es que sabemos cómo hacerlo. Uno puede imaginar un montón de cosas pero la realidad y todo lo que sucede después es diferente. Es muy intrigante.

-¿Vivirían en un hotel?

-PA: ¡Obvio que sí! Me encantan los hoteles, tranquilamente viviría en uno. Me encantan las sábanas recién planchadas que te cambian todos los días, el room-service, el detalle de la florcita, el jaboncito.

-CL: ¡Ay sí, room-service a toda hora!

La entrada a El Hotel de los famosos, estreno de esta noche a las 22.15 por el trece Hernan Zenteno - LA NACION

Familias ensambladas

Además de compartir la conducción de El Hotel de los famosos, Carolina Ardohain y Leandro Leunis tienen mucho en común. ¿Será por eso que se llevan tan bien? Humildes, talentosos y muy queridos en el medio, los dos tienen un presente parecido: volvieron a apostar al amor, pasaron por el altar hace poquito y supieron formar una numerosa familia ensamblada , que incluye una excelente relación con sus exs.

-Caro, siempre estás muy activa y te caracterizás por hacer miles de cosas a la vez. ¿Qué otros proyectos se vienen para este 2022?

-PA: Durante el verano, hicimos la segunda temporada de Siendo Pampita (trabajé diciembre, enero y febrero muchísimo para dejar todo listo) así que se verá muy pronto. Después, la idea es volver en julio con Pampita Online y con ShowMatch. Estos meses no hay tiempo libre para ninguna otra cosa, toda la energía está puesta en esto.

-CL: Yo igual. En casa dije: “che, los próximos cuatro meses bánquenme, ayúdenme”. A mi ex mujer [Karin Rodríguez] también le dije: “vas a tener que ayudarme logísticamente”, porque mi hija sigue yendo al colegio en Ramos, así que voy a tener que organizarme. Pero estoy muy contento porque siento que vale la pena el esfuerzo. Estamos todos muy enfocados, con la energía muy direccionada.

-En tu caso Caro, venís de años muy positivos tanto en lo laboral como en lo personal: tu matrimonio, la llegada de Ana, la nueva familia ensamblada que formaste. ¿Sentís que la vida te dio revancha?

-PA: Vengo de unos años espectaculares, sí. Pero siento que uno busca lo que quiere. Yo nunca me rindo cuando hay algo que sueño. Y bueno, si uno va por ese lado y tiene las metas claras, tarde o temprano, las cosas suceden.

-¿Por qué creés que la gente empatiza tanto con vos?

-PA: Yo creo que porque soy real, auténtica. Me han visto en todas las situaciones: a veces en el piso, a veces arriba, a veces en proyectos que me fueron bien, otras en proyectos que me fueron mal. En lo personal lo mismo, he pasado por todas las instancias. Y hoy me ven tranquila, súper contenta, enamorada, feliz con la llegada de Ana que nos ilumino a todos.

-También pudiste reconstruir el vínculo con el papá de tus hijos, Benjamín Vicuña. ¿Sentís que Roberto, tu actual pareja, tuvo algo que ver en eso?

-PA: Yo no hablo del padre de mis hijos. Siempre me mantengo en la misma posición porque me parece que esa intimidad a la familia le hace bien. Así que, por respeto al vínculo con él y para cuidar a mis hijos, me mantengo así. Pero lo único que puedo decir es que Bauti, Beltrán y Benicio tienen la suerte de tener a todos sus seres queridos en cada momento importante de sus vidas: cumpleaños, actos escolares, lo que sea. Y si alguna vez aparece una foto para nosotros es algo natural; tal vez al afuera le llame la atención pero nunca se nos ocurrió que a los chicos les falte eso, siempre priorizamos darles absolutamente todo.

-CL: Yo también tengo una buena relación con la mamá de mi hija. De hecho, el primer día de clases de Delfi nos encontramos y hay buena onda. El mundo va cambiando también, ¿no? Bah, yo estoy contestando por ella (en referencia a Pampita). ¿Qué me meto, no? Lo que pasa es que la estoy conteniendo, la estoy cuidando como un hermano (risas).

-¿Qué opinas sobre Eli Sulichin, la nueva novia de Benjamín? ¿Es verdad que es amiga tuya?

-CL: ¡¿Cómo amiga tuya?! Decí algo, decí algo (risas). ¡Qué lindo que la gente se quiera!

-PA: Ja, ja, ja. Nooo, no tengo nada que opinar. Vamos a seguir cuidando nuestra familia como lo hemos hecho hasta ahora.

Nuevo reality de canal 13 "Hotel de los famosos" con la conducción de Pampita y el Chino Leunis ,en una locación de Cañuelas. Hernan Zenteno - LA NACION

-Y vos Chino, también te casaste hace poquito y formaste una gran familia ensamblada. ¿Tenés ganas de volver a ser papá?

-CL: No, creo que no. No es algo que estemos buscando, estamos muy bien así y muy felices. Somos cinco en total y como siempre cuento, una vez veníamos del supermercado todos juntos, miré a mi mujer y le dije: “suficiente”. Ya tengo una camioneta de siete plazas, para más no me da (risas).

-PA: ¡Esa me vendría bárbaro a mí!

-CL: Esa te vendría bien, sobre todo cuando hay que hacer el pool del colegio. Pero estamos perfectos así. Entramos bárbaro y estamos muy bien. Aparte, tenemos días de la semana en que mi hija está con su mamá y los hijos de Maca con su papá, entonces nos quedamos solos. Son como días de novios, aunque tenemos un pequeño perro en esos días (risas).

-Los dos tienen un largo camino recorrido en el medio. Si miraran hacia atrás, ¿Qué consejo le darían a esos chicos llenos de miedos con tantos sueños por cumplir?

-CL: Yo le diría que disfrute más y que todo va a estar bien. La exigencia a veces te pone en un lugar donde uno está más atento al detalle, a que todo salga bien y te hace perder el disfrute. Creo que recién ahora estoy aprendiendo a disfrutar. Por ahí es la edad (tengo 41 años) o la experiencia, pero ya sé dónde quiero estar. Y dónde no.

-¿Este cambio de perspectiva fue lo que te mantuvo tanto tiempo alejado de la pantalla?

-Creo que sí. Gracias a Dios tuve la posibilidad de elegir los trabajos porque en este último tiempo rechacé un montón de cosas que no sentía que eran para mí. Así que le diría eso, que disfrute un poco más del camino.

-¿Y vos Caro?

-PA: Primero, le diría que se pare por un segundo y se pregunte: “¿esto es de verdad lo que me gusta?” Porque no es todo tan color de rosas como se imaginan. Hay mucha fantasía sobre este trabajo. Este trabajo requiere disciplina, sacrificio, dedicación y también implica dejar muchas cosas personales de lado para cumplir con un montón de compromisos. Obvio que es muy rico también, da muchas satisfacciones pero primero hay que plantearse si este realmente es tu objetivo y si lo es... ¡A no rendirse nunca! Y si vienen los “no” en el camino, a seguir para adelante hasta que empiecen a aparecer los “sí”.

-¿Te replanteaste alguna vez abandonar todo?