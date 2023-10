escuchar

A través de su cuenta de Instagram, Jimena Barón compartió una serie de videos en la que contó su olvido de unas compras de lujo. En el medio de su mudanza, la cantante comenzó a revisar lo que tenía guardado y descubrió prendas que compró durante sus viajes a Europa y que nunca usó. En ese contexto, hizo una reflexión.

Desde hace tiempo, la intérprete de “La cobra” tiene una fuerte presencia en las redes sociales. Gracias a la popularidad que consiguió, cada una de sus intervenciones da que hablar. En ese contexto, la mamá de Morrison “Momo” Osvaldo suele aprovechar para hablar sobre distintos temas.

En esta ocasión, durante la mudanza a una nueva casa encontró prendas de elegantes marcas que adquirió durante sus viajes a Europa con Juan Martín del Potro. Tras años de tenerlas guardadas y no utilizarlas, se topó con muchas posesiones que no recordaba. Además de compartirlas a través de historias de Instagram, elaboró una línea de pensamiento que involucró al feminismo, su sensación de empoderamiento y el motivo por el cual decidió usar su dinero para comprar cada una de esas cosas.

En primer lugar, mostró un calzado que compró durante un viaje a Francia. “Esta es una compra que yo hice en París. Yo estaba de novia con el tenista, con Juan. Lo quiero, le mando un beso. No hay ningún problema con él”, comenzó durante su relato en referencia a Del Potro. En ese sentido, aseguró que la sensación de hacer ese viaje en pareja la hizo sentir que quería introducirse en cierto estilo de vida: “En ese viaje flasheé como que era su esposa, no sé; millonaria. Hice todas unas compras como de botinera, pero con mi plata”.

En la grabación siguiente, procedió a mostrar la adquisición. Dentro de una caja cerrada y un cuidado que hizo notar que nunca había sido abierta, se pudo ver un par de zapatos de la marca de lujo Chanel: “Chicas, me olvidé de esta compra. Yo salía con Juan en 2017. Me compré esto en Chanel y no lo usé nunca en mi vida. Me olvidé de su existencia”. “¿Entienden que me olvidé? Hice compras en ese viaje como si fuera la mujer de (Roger) Federer con mis pesos y me las olvidé en la caja”, agregó.

En ese sentido, recordó que durante la época en la que estuvo junto a Daniel Osvaldo, padre de su hijo, ”vivió con mucha culpa el dinero”: “No era mío, me daba culpa”. Además, Jimena agregó que fue una “botinera rancia” por las marcas en las que compraba, las cuales tienen un precio inferior a lo que suele adquirir un futbolista de primer nivel y su pareja. “Me arrepiento”, opinó sorpresivamente sobre esto.

La compra de los zapatos de lujo ocurrieron mientras Jimena Barón estaba en pareja con Juan Martín del Potro Instagram

Según su reflexión, esa experiencia y las discusiones sociales que trajo el feminismo generaron que busque comprar esos objetos de lujo que había rechazado, pero con su dinero: “No sé qué me pasó. Fue como una venganza con las carteras que no acepté, como un empoderamiento con carteras. Un monoambiente tendría que haber comprado”.

Tras esta reflexión, la actriz empoderó a sus seguidoras a aceptar, en caso de tener ofrecimientos de sus parejas, el recibir regalos caros: “Acepten, chicas”. En el medio de ese mensaje, también hizo una referencia al escándalo de Martín Insaurralde y Sofía Clerici. “Si no tienen maridos chorros, que están ahí pel... con la guita de todos los argentinos, acepten todo. No sean bol...”, manifestó.

Sobre el final de la serie de historias, Barón contó que regalará varias de las cosas que tiene. Por último, metiéndose en un lugar más esotérico, aseguró que “acumular cosas que no dejen espacio a cosas nuevas”, ya sea en el sentido literal o en el aspecto mental, hace que las novedades no lleguen.