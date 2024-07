A días de su boda, Oriana Sabatini y Paulo Dybala compartieron un video muy especial

Escuchar

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se preparan para dar uno de los pasos más importantes de su vida. La cantante y el futbolista celebrarán este sábado su esperada boda en el Dock Haras de Exaltación de la Cruz y, como adelanto de la emoción que los invade, compartieron un romántico video en el que enseñaron sus anillos de casamiento.

La pareja, que ha compartido gran parte de su relación en las redes sociales, ha preparado una ceremonia y una gran fiesta para un evento que promete ser una de las mayores celebraciones del año. Durante las últimas semanas, mostraron varios detalles de los preparativos haciendo partícipes a sus seguidores de esta emocionante etapa.

Ayer, la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini volvió a generar expectativas al publicar en Instagram un emotivo video del momento en que ella y su prometido reciben las alianzas para el casamiento . En las imágenes, se puede ver a la pareja ingresando a una sala de una joyería, en donde el personal del lugar les enseña los anillos y ambos sonríen emocionados. “Tres días”, escribió Oriana en el clip que subió a la sección de historias.

La ceremonia

La ceremonia y la fiesta con la que ambas jóvenes sellarán su unión se llevarán a cabo en una finca en el Dock Haras de Exaltación de la Cruz, un lugar que ofrece un ambiente íntimo y elegante, y contará con 300 invitados.

Uno de los aspectos más comentados de la boda son los invitados. Está confirmado que algunos jugadores de la Selección Argentina acudan al evento, lo que añade un toque de celebridad y glamour al gran acontecimiento. Entre los nombres más esperados se encuentran Ángel Di María, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Giovanni Lo Celso.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala llevan seis años de relación y ahora pasarán por el altar

Sabatini y Dybala comenzaron su relación en 2018. Desde entonces, han demostrado ser una pareja sólida y cariñosa, apoyándose mutuamente en sus respectivas carreras. Fue a fines de octubre pasado cuando el campeón del mundo se puso de rodillas en la Fontana di Trevi y le propuso matrimonio a su novia. Ella aceptó y mostró en ese momento el lujoso diamante de compromiso que recibió de su galán. A partir de ese momento comenzaron a organizar la boda. Si bien la pareja vive en Roma -puesto que Dybala juega en la Associazione Sportiva Roma- eligieron casarse en la Argentina.

En cuanto a los detalles del gran acontecimiento de este sábado, el evento arrancará a las 16 y la wedding planner es Claudia Villafañe, que tiene firmado un contrato de confidencialidad y no puede contar nada sobre el gran día de Sabatini y Dybala.

Días atrás, Catherine Fulop le dijo a LA NACIÓN que asistirán varios familiares de Venezuela al evento, aunque la madre de la actriz y abuela de Oriana no podrá asistir , puesto que hace un par de semanas tuvo una caída y “está un poco débil” para viajar.

En las últimas horas, se especula con la posibilidad de que la tía de la novia, Gabriela Sabatini, no esté presente en la ceremonia. Si bien en un principio la propia cantante dio a entender que su tía asistiría, luego Catherine Fulop puso en duda la asistencia de su cuñada. “Si viene, bienvenida, tiene su lugar; si no viene, no sé. Porque la verdad es que yo me imagino que vendrá, es su sobrina”, dijo la actriz en diálogo con LAM. Habrá que esperar al sábado para saber si finalmente la extenista dice presente, aunque esta mañana la actriz al hablar con LA NACIÓN se mostró menos esperanzada con esta presencia.

Sin celulares

Fulop también detalló tiempo atrás en una entrevista con Cortá por Lozano (Telefe) que los invitados a la celebración no podrán tener teléfonos celulares durante el casamiento.

En cuanto al look de la novia, según se pudo confirmar hasta ahora, Oriana usará un diseño de la lujosa firma italiana Dolce & Gabbana. Fue su madre quien la acompañó días atrás a Milán para darle los toques finales al vestido y llevarlo a la Argentina. Sin embargo, es probable que la cantante haga algunos cambios de vestuario, puesto que hace unos meses contó que le gustaría tener dos vestidos más para bailar y estar cómoda durante la fiesta y ambas prendas serían confeccionadas en nuestro país.

LA NACION