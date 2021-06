Ajena a los rumores, Floppy Tesouro vive su gran amor a distancia: “Hace un mes que estamos, pero sentimos que nos conocemos de toda la vida”

Separada desde principios del 2021 de Rodrigo Fernández Prieto, padre de su hija Moorea, Floppy Tesouro asegura estar pasando “un gran momento personal, apostando al amor” y disfrutando de su vínculo con el empresario gastronómico Ezequiel Pereira, a quien conoció en Miami. Si bien la actriz y cantante no quiere ventilar detalles de su vida privada, decidió hablar con LA NACION y enfrentar los rumores sobre su supuesta mala relación con su ex y su enojo por el romance que habría iniciado con Silvina Luna.

-¿Sentís que estás lista para empezar un nuevo amor?

-Me separé hace ocho meses, pero el duelo ya venía de antes. Aposté a una pareja y a una familia como la de mis padres, que están juntos hace 45 años y es lo que mamé, pero hay que aprender que no todas las relaciones son iguales, que cada uno tiene su propio camino y su historia, y si algo no funciona hay que soltar y seguir adelante. Es doloroso, pero es un proceso que fui transitando y entendí que cuando algo no funciona, hay que avanzar.

-¿Cómo conociste a Ezequiel?

-Le pidió el teléfono a un amigo, pero no se lo quise dar porque no lo conocía, le dije que si quería me escribiera porque darle el teléfono me parecía un montón. Ni lerdo ni perezoso, me escribió por privado de Instagram, hablamos durante dos semanas y entre series y fitness se dio esta relación. Y cuando viajé a Miami a vacunarme, nos conocimos personalmente. Fue amor a primera vista, como ambos decimos… Fue un flash. Creo en el amor y sé que las cosas suceden por algo. Hace un mes que estamos juntos pero sentimos que nos conocemos de toda la vida . Nos encontramos en un momento en que los dos queremos lo mismo y congeniamos muy bien. Siempre dije que busco un compañero de vida y lo encontré.

-¿Cómo fue ese primer encuentro?

-Fue en el aeropuerto de Miami, a las 5 AM. Me preguntó quién me iba a buscar, yo todavía no había llamado al chofer que contrato habitualmente, se ofreció y acepté. Fue un detalle enorme. Me dejó en el hotel, súper caballero, amoroso, me invitó a cenar esa noche y de los veinte días que estuve en Miami, la mayoría los pasamos juntos. Fluyó y cuando eso sucede, hay que entregarse al amor.

-Hubo química inmediatamente.

-Sí. Pasamos hermosos días en Miami y después nos fuimos a Disney y Nueva York juntos. Nos complementamos muy bien y sentimos como si nos conociéramos de siempre. Tiene muchas cosas que me gustan en un hombre, es trabajador, compañero, caballero y por sobre todas las cosas nos divertimos mucho.

-¿Moorea ya lo conoce?

-Moorea aún no lo conoce, ¡ya lo conocerá! El próximo viaje llevaré a mi hija y si no la conocerá cuando venga.

-¿Se plantearon una relación a distancia o ya hablaron de alguna mudanza?

-Por el momento vamos a ir y venir. La distancia no es fácil, pero nos hablamos todos los días y la idea es pasar cortos plazos sin vernos, así se hace más llevadero. Si la relación prospera me voy a organizar para vivir en Miami con mi hija, hablándolo con el padre, claro, que también viaja mucho. No creo que eso sea un problema y seguro vamos a poder congeniarlo. Miami siempre me gustó, es como mi segunda casa, y ahora que estoy con Ezequiel, ni hablar. Estoy contenta además porque grabé mi último tema, que sale en breve, y voy a viajar en agosto para hacer el videoclip de “Se vistió pa’ ella”.

-Seguís adelante con tu carrera musical....

-Me apasiona cantar y ya estoy trabajando en el cuarto tema. Voy a escribirlo yo, a meterme en la letra y hablar sobre lo que quiero comunicar. Va a ser una balada, porque así me siento… Soy una enamorada del amor. Muchas chicas me escriben y me dicen que lo que me sucedió, les provocó ganas de volver a empezar luego de alguna separación dolorosa. A veces una tiene miedo de apostar al amor, te paralizas, no sabes cómo seguir. Todas pasamos ese proceso y en mi caso siempre supe lo que quise y lo que merezco como mujer. En algún momento salís adelante.

-¿Es verdad que hablaron ya de la posibilidad de tener hijos?

-Hablamos de todo, hicimos un acelerado para lo que queremos de la vida. Es muy reciente, pero si la pareja prospera, me gustaría tener más hijos y a él también.

-Se dice que tenés mala relación con el padre de tu hija, ¿qué hay de cierto?

-Con el papá de mi hija nos llevamos bien y Moorea ve armonía entre sus padres, lo cual es muy importante para su bienestar. Hay buena onda, fue todo muy claro. Ninguno le hizo nada al otro, pero no funcionaba la pareja y fuimos honestos. Antes de ser marido y mujer fuimos amigos durante muchos años, entonces pudimos ser inteligentes a la hora de tomar una decisión civilizada, entendiendo que quizá la relación no funciona, pero somos dos buenas personas y una cosa no quita la otra. Sigue habiendo buen vínculo.

-¿Moorea pasa días con ambos?

-Ella pasa días conmigo y otros con su papá. Vivió la separación de la mejor manera posible porque así lo quisimos, tuvimos una charla y le explicamos que mamá y papá volvieron a ser amigos, genuinos y con mucho amor. Y que va a tener dos casas, llenas de amor. Fluyó todo natural.

-¿Tampoco es verdad que estás enojada por la relación que tiene con Silvina Luna?

-Para nada. Es una falacia. Es mentira que estoy peleada. Sé que Rodrigo y Silvina son amigos desde hace muchos años, incluso antes de conocernos . Además somos colegas y compartimos varios momentos y hay buena onda. Lo único que puedo decir es que son amigos y que es el vínculo que ellos tienen. No quiero involucrarme en este tema porque ya estoy en otra relación. Quiero que él sea feliz al igual que me desea la felicidad a mí con la persona con la que estoy. Y eso es lo que importa.

-Dicen que no querés ni cruzártela…

-No es así. No estoy peleada ni enojada con Silvina. Que digan lo que quieran porque sé como son las cosas.

-¿Proyectos?

-Sigo con el Floppy Fitness y mi cápsula de ropa deportiva. Estoy trabajando en mi línea de trajes de baño y muy contenta porque me gusta abrir el panorama más allá del teatro y la televisión. Tuve propuestas para hacer televisión y estoy agradecida, pero este año quería relajar un poco porque el año pasado tuve cuatro trabajos y un pico de estrés, porque se mezcló lo anímico y lo emocional con lo laboral. Así que decidí parar la pelota y hacer home office aprovechando estos tiempos de pandemia, y viajar que es algo que me apasiona. Cuando viajo también trabajo, porque estoy con marcas en redes sociales, generando contenido.