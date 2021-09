Benjamín Vicuña, sobre los rumores de romance de la China Suárez en España: “Yo soy feliz si ella es feliz”

Antes de viajar a Madrid para reencontrarse con sus hijos Magnolia y Amancio, Benjamín Vicuña fue interceptado por el móvil de Los ángeles de la mañana en su casa de Palermo y se detuvo unos minutos para hablar sobre su situación sentimental actual. Tras desmentir nuevamente algún tipo de vínculo con Luciana Salazar, el actor chileno opinó sobre los rumores de romance entre su exmujer, Eugenia “China” Suárez, y el modelo español, Javier de Miguel, y aseguró que si ella es feliz, él también.

“No hay nada que contar, la gente sabe y empatiza. Sabe lo difícil que son estas situaciones, todos la han vivido en algún momento . Son temas que se viven a puertas cerradas. Es súper difícil convivir con el afuera, con ustedes pero también entiendo su trabajo. No hay mucho que contar, es lo que es”, comentó Vicuña sobre su reciente separación de la China Suárez.

Mientras evadía la pregunta del cronista sobre una posible reconciliación, el actor habló maravillas de la madre de Magnolia y Amancio. “Es la madre de mis hijos, preciosa, muy buena persona”, señaló al tiempo que aclaraba que el distanciamiento se produjo en los mejores términos. En cuanto a su necesidad de comunicarlo a través de un posteo de Instagram, explicó: “No hay forma de hacer las cosas para que le guste a todos”.

Y enseguida el artista aprovechó la cámara para expresar su malestar ante los dichos falsos que surgieron en el último tiempo. “Uno trata de ser consciente, coherente pero bueno... Intento, a pesar del dolor y los duelos que son internos y reales (soy un tipo grande de 42 años), entender los contextos cuando los programas tiran fruta y no sentirme agredido ni molestarme, pero cuando se habla de depresión, de enfermedades, hay que tener un poco de cuidado y respeto. Esta es mi casa, me sentí como invadido, quise salir dos minutos porque ahora me voy a ver a mis hijos (en referencia a Bautista, Beltrán y Benicio) y quiero estar con ellos solo y no que me sigan, espero que puedan entender mi punto”, lanzó algo molesto.

Sin embargo, y a pesar de sus palabras, el movilero de LAM volvió a preguntarle sobre las versiones que semanas atrás lo vincularon con Luciana Salazar en una fiesta: “Déjate de joder”, lanzó, entre risas aunque medio enojado. “No trascendió nada, es mentira. Si salió ella a decirlo, salí yo, pasa que los desmentidos nunca se aclaran. No hubo nada, fue absolutamente gratuito todo”, agregó.