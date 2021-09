Quién es Javier de Miguel, el modelo que habría conquistado a la China Suárez

Eugenia la China Suárez comienza no solo una nueva etapa en su vida profesional en Europa sino que además, el amor también estaría tocando en su puerta. Más allá de los rumores que circularon en los últimos días donde se la llegó a vincular con el actor Mario Casas, al parecer quien la habría conquistado es el modelo español Javier de Miguel.

Suárez ya se encuentra instalada en Madrid y se prepara para la filmación de la película “Objetos”, que protagonizará junto con Álvaro Morte, “El Profesor” en La Casa de Papel.

La chispa con el influencer de 37 años, de tez bronceada y cuerpo atlético, podría haber nacido durante la última edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que comenzó el viernes pasado y donde ambos asistieron.

Además de modelar, Javier de Miguel estudió arte y escribe una columna para la revista ¡HOLA! donde cuenta sus vivencias con un toque de humor Instagr

La noticia del posible nuevo amor de la actriz la dio este jueves Estefanía Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine). La panelista explicó que luego de una minuciosa investigación en Instagram, llegó a la conclusión de que habría sido él quien acompañó a la China a una cena.

“En un video se ve el brazo de un masculino muy pegado a la China Suárez. Ella no postea este video, pero si ven hay un reloj. Hasta ahí no se ve de quién es. Ella no blanquea la cara del chico, pero lo mío fue todo un trabajo de investigación”, expresó.

Ha protagonizado las campañas publicitarias de firmas como Pertegaz, Miró Jeans, Hugo Boss y El Corte Inglés Instagram

De acuerdo con su relato en el programa conducido por Carmen Barbieri, el modelo estaría recientemente separado después de haber estado varios años en pareja, un contexto similar al de Suárez, que puso fin hace pocas semanas a su relación con Benjamín Vicuña.

Aunque hace poco se lo había visto con Mariana Nadal, hermana del tenista Rafael Nadal, todo indica que el modelo quedó impactado al conocer a la argentina, que se encuentra instalada en Madrid con su hijos Rufina, Magnolia y Amancio.

De Miguel, que ya tiene más de 15 años de carrera en las pasarelas, no solo desfila en Barcelona, París, Nueva York, Londres y Milán, también estudió historia del arte y escribe un blog para la revista ¡HOLA!, donde habla de sus experiencias de vida y profesionales con un toque de humor.

El treintañero terminó recientemente una relación de varios años y luego se lo vio muy cerca de Maribel Nadal, hermana de Rafael Nadal, pero ahora todo apunta hacia la China Suárez Instagram

Al parecer, los rumores de este nuevo romance no le habrían caído nada bien a Benjamín Vicuña, que en las próximas horas desembarcará en Madrid para reencontrarse con la China y sus dos hijos.

Luego de desmentir los rumores de un breve encuentro con Luciana Salazar durante una fiesta en un lujoso restaurante, el círculo íntimo del galán chileno reveló que él está muy enfocado en un “plan de reconquista” para volver a ganarse el corazón de Eugenia, con quien estuvo en pareja durante casi seis años.

La China Suárez se instaló en Madrid por compromiso laborales instagram.com/sangrejaponesa

A fines de agosto Vicuña sorprendió hasta a la propia Suárez al anunciar la separación a través de un comunicado que emitió en sus redes sociales. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, escribió el actor chileno en ese momento.