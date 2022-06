“Chanchi” Estévez, de su rivalidad con “Locho” a los posibles ganadores del reality

Maximiliano “El Chanchi” Estévez ya está fuera de El hotel de los famosos, el comentado reality de eltrece, pero el exparticipante sigue dando qué hablar.

Esta vez, pasó por el piso de Nosotros a la mañana, por el mismo canl, y ensayó una lista de posibles ganadores , habló de cómo está viviendo el afuera Sabrina Carballo y si bien dijo que no tendría problema en ir a tomar algo con Locho Loccisano, aprovechó una pregunta del panel para pegarle un palito.

Luego de comentar sobre la carta pública que Emily le escribió a Locho para pedirle disculpas públicas, el Pollo Álvarez le preguntó al Chanchi Estévez si él no tuvo ganas de hacer lo mismo. Enseguida, el exjugador respondió con seguridad: “No, porque fue todo en el contexto del programa. Yo afuera no tengo drama de juntarme con ninguno: con Locho, con Walter, con todos los que me pegaron. Cero drama. Para mi fue el programa. Terminó, listo. A otra cosa. La vida real pasa por otro lado ”.

Puntualmente sobre la reacción de Emily, explicó que si es lo que ella sintió hacer está buenísimo y que ese pedido de disculpas quizá se dio a raíz de lo que se vio en pantalla, que no es del todo representativo de lo que pasaba dentro del hotel.

Sin embargo, luego reveló que habló durante el programa con Locho sobre sus problemas de claustrofobia, que también lo hizo luego del ataque de pánico y que cuando lo empujó le pidió disculpas. “No soy un negador o un cabeza dura” , aseguró y agregó: “En el contexto de lo que fue el juego adentro pasaron muchas cosas que quizá él también tendría que hacer un poco de mea culpa. Él lo dijo: ´yo soy muy difícil para la convivencia’”.

Luego de acompañar la teoría de que muchos de los que entraron al juego ya comenzado, o volvieron, se acercaron a Locho para ganar , explicó que ellos corrían con la ventaja de la información del afuera y que, en cambio, la postura de él y de su grupo, autodenominado “La familia”, fue más genuina. “Nosotros estábamos compitiendo y estábamos haciendo algo que no era inducido por lo que pasaba afuera”.

El cruce entre Alex Caniggia y Chanchi Estévez

Cuando le preguntaron quién cree que tiene posibilidades de llegar a la final. el exdeportista tiró algunos nombres: Alex Cannigia, Martín Salwe, Locho Loccisano y Lissa Vera. “Son jugadores fuertes y a medida que va avanzando la competencia se hacen cada vez más fuertes”.

Sobre Sabrina Carballo, reconoció que la actriz quedó muy enojada por lo que pasó en la H pero que después lo hablaron y que ella ahora está muy mal con todo lo que pasó después. “Imaginate, vos no sabés lo que pasaba afuera. Salió y de repente todos odiados, una cosa infernal ”, explicó, y sumó, sin nombrarlo, el asunto de Jessica Cirio y las acciones legales que iniciará contra Sabrina por hablar mal de ella. “La verdad es que anímicamente está muy mal”, cerró.

En relación a Locho, dijo que no tiene nada en contra de él, que no se llevó bien por temas de la convivencia y que saldría a tomar algo con él en el afuera. Sin embargo, luego le tiró un palito.