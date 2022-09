De Ashley Judd a Leonardo DiCaprio: cinco estrellas de Hollywood con infancias traumáticas

escuchar

En la actualidad, son figuras reconocidas que consiguieron triunfar en Hollywood. De todas formas, cuando hablan de su infancia, recuerdan diversos traumas, desde tragedias familiares, episodios de violencia, abusos y la sensación de no poder salir adelante. Con el tiempo, lo terminaron logrando y compartieron sus historias para demostrar que es posible sobreponerse a las adversidades.

Leonardo DiCaprio y una increíble historia de superación

Leonardo DiCaprio, antes de convertirse en una estrella, vivió experiencias que lo marcaron para siempre en las calles de Los Ángeles Agencias

A fuerza de grandes interpretaciones y colaboraciones con cineastas que pudieron sacar lo mejor de él, Leonardo DiCaprio se convirtió en uno de los actores más respetados de su generación. Aún así, el camino al éxito del ganador del Oscar no fue sencillo.

Hijo del escritor y editor de novelas gráficas, George DiCaprio, y de la secretaria alemana Irmelin Indenbirken, el intérprete vivió una infancia que lo marcó inexorablemente. Cuando tenía tan solo un año de edad, sus padres se divorciaron, e Irmelin se mudó con su hijo a diversos barrios de Los Ángeles, desde Echo Park a Los Feliz, donde luchaba por conseguir un trabajo. En esa época, DiCaprio experimentó situaciones peligrosas y así lo contó a Los Angeles Times.

DiCaprio cuando recién comenzaba en cine, con su madre, Irmelin Indenbirken GROSBY GROUP - LA NACION

“Nunca probé drogas”, aseguró. “Y si no lo hice fue porque veía el consumo literalmente todos los días de mi vida cuando tenía tres, cuatro años. Por eso, cuando llegué a Hollywood, para mí era como un paseo en el parque. Iba a fiestas, donde estaba la tentación. La industria es muy volátil y los artistas siempre están buscando pertenecer. Cuando sos niño y crecés en ese medio, te encontrás en una posición vulnerable, las críticas te hacen cuestionarte, y hemos visto a muchas personas ser víctimas de eso, lo cual es muy triste”, expresó DiCaprio, quien le aconsejó a Timothée Chalamet precisamente que no consumiera drogas. “Salía a la calle y en la puerta me encontraba con personas abusando de la cocaína y la heroína”, recordó el protagonista de El lobo de Wall Street.

DiCaprio ha habaldo en numerosas ocasiones de cómo su madre lo protegió cuando vivían en la pobreza de Los Ángeles GROSBY GROUP - LA NACION

Asimismo, a sus cinco años fue interceptado en la calle por un adicto al crack, quien lo puso contra la pared y lo amenazó con clavarle un aguja. Si bien logró salir corriendo, lidió con episodios similares muchas veces más. Por otro lado, el vínculo entre sus padres no era el ideal. George pagaba una cuota alimentaria de 20 dólares, e Irmelin luchaba para subsistir con su hijo. En esas viviendas en los suburbios, la madre de DiCaprio se aseguró que él tuviera su propio cuarto, pero cuando le llegaba el turno de visitar a su padre, el panorama era otro: en sus visitas, DiCaprio dormía entre cajas repletas de cómics, ya que su padre no le proveía una cama. En cuanto al marco escolar, era víctima de bullying y a los 15 años, abrumado por lo que le sucedía, le pidió a su madre que lo lleve a clases de actuación para escapar de esa realidad .

Junto a Robert De Niro en Mi vida como hijo, la película que, según el actor, lo salvó

“ Ese fue el quiebre en mi vida, esa motivación que se despertó en el momento justo. Simplemente tenía que salir de allí, en la escuela me pegaban y ya estaba empezando a desarrollar una actitud negativa hacia los demás ”, declaró el actor, quien a los 19 años ya obtenía uno de sus roles más importantes en el drama de Michael Caton-Jones, Mi vida como hijo, donde actuaba a la par de Robert De Niro. “Estuve de un lado del espectro, en la extrema pobreza, y ahora estoy en otro; eso me da una perspectiva diferente de cómo manejarme. Todo se reduce a lo que viví en esos barrios”, subrayó la estrella de Hollywood.

Ashley Judd, una verdadera sobreviviente

Ashley Judd contó que fue abusada sexualmente de pequeña

El 30 de mayo de este año, la muerte de la madre de Ashley Judd, la leyenda del country Naomi Judd, unió a una familia que pasó muchos años distanciada por graves conflictos suscitados en ese hogar donde nada era lo que parecía. “Proyectábamos una imagen que distaba mucho de la realidad”, contó en 2011 Judd, quien compartió los difíciles momentos que debió atravesar de pequeña. “La fama de mi madre nos daba una inseguridad, no sabíamos hacia dónde íbamos a ir” , añadió la actriz en diálogo con Radar Online.

Según sus declaraciones, la cambiaron de colegio en 13 ocasiones y se sentía poco querida por su madre y su hermana Wynonna, quienes viajaban por los Estados Unidos para hacerse un nombre en la música mientras que ella permanecía relegada. “Era una familia disfuncional”, apuntó. “Me hacían creer que teníamos un estilo de vida normal y no me permitían quejarme, pero a veces estaba sola en la casa durante días sin que nadie me cuide”.

Ashley Judd con su hermana Wynonna en el homenaje que se le rindió a su madre tras su suicidio Wade Payne - Invision

A los siete años, Ashley comenzó a manifestar síntomas de depresión y fue víctima de abuso sexual por parte de un miembro de su familia. “Los depredadores sexuales te van manipulando lentamente, y depositan en vos la culpa”, expresó años atrás. En 2006, el estrés ocasionado por la suma de traumas encendieron sus alarmas y decidió ingresar a rehabilitación para lidiar con ello. “ No sabía lo que me pasaba, pero sí creía que había algo malo en mí, por fuera parecía que todo estaba bien, pero por dentro sufría de ansiedad, insmonio, y se me venían los recuerdos de esa infancia en la que no tenía control sobre mi persona y en la que tuve que cuidar de mí misma con diferentes estrategias ”, manifestó.

En julio de este año, Judd se reunió con el hombre que abusó de ella hace más de dos décadas: “Tuvimos una conversación reparadora”

Recientemente, Judd también contó que fue abusada en 1999 por un hombre cuya identidad no reveló en el podcast Healing with David Kessler, donde mencionó que se encontró con él para tener “una conversación reparadora”. “Para acortar la historia, terminamos juntos, sentados en dos mecedoras junto a un arroyo. Le dije: ‘Estoy muy interesada en escuchar la historia que has llevado todos estos años’. Y tuvimos una conversación de justicia restaurativa sobre eso”, compartió la actriz y agregó: “Quería compartir esa historia porque hay muchas formas de curar el dolor, y es importante recordarle a los oyentes que yo no necesitaba nada de él, solo quería cerrar la historia. No necesitaba su cooperación ni hacer las paces con él. Tampoco que él cambiara de actitud para que cambiar la asimetría de poder que experimenté con él en su momento”, explicó.

“Él se mostró profundamente arrepentido. Cuando sos víctima de este tipo de situaciones, perdés la seguridad. En mi caso, perdí el sentido de la confianza, pero una vez que la recuperé, terminé recuperándome a mí misma”, remarcó.

Woody Harrelson lidió con un padre asesino

Woody Harrelson y una infancia completamente atípica Reuters

Si bien logró construir una carrera sin aludir a su vida privada y a lo que vivió de niño, Woody Harrelson debió enfrentarse a una cruda realidad en su infancia. Su padre, Charles Harrelson, un vendedor de enciclopedias que ocasionalmente actuaba, se fue del hogar familiar cuando el actor tenía siete años. Al poco tiempo, la familia recibió una noticia escalofriante: Charles había sido acusado de asesinar a un vendedor de alfombras.

Si bien el hombre no fue condenado por falta de pruebas, en ese momento, Diane -madre de Woody y de sus hermanos, Jordan y Brett- intentaba que sus hijos pudieran tener una infancia normal, hasta que otro golpe los sacudió. Charles fue condenado por un segundo homicidio y pasó cinco años tras las rejas. Por entonces, el actor de Zombieland tenía 12 años y escuchó la noticia nada menos que en la radio, y por el cotilleo de los vecinos. Su madre, por el contrario, lo preservaba y jamás hablaba de su padre delante suyo.

El actor Woody Harrelson, cuando fue arrestado de adolescente por provocar disturbios en la vía pública Archivo

En 1979, Charles Harrelson fue enviado a prisión por segunda vez, por otro asesinato, y nunca más recuperó la libertad. El 15 de marzo de 2007 murió en una prisión de Colorado. En su etapa formativa, Harrelson no pudo eludir el hecho de que su padre era un asesino serial y ese trauma impactó directamente en su conducta : en 1982 fue arrestado por mal comportamiento en la vía pública y por golpear al policía que lo detuvo. Con el tiempo, al igual que DiCaprio, Woody encontró un salvavidas en la actuación y en raras ocasiones se refiere a su infancia y adolescencia tan convulsionadas.

En una entrevista con The Financial Times, no quiso hablar de su padre, pero sí aludió a las batallas silenciosas de su mamá. “Éramos pobres, pero ella siempre nos cuidó y se aseguró de ponernos un plato en la mesa. Era mucho para ella criar tres hijos sola y trabajando como secretaria, pero lo hizo, nos protegió muchísimo”, subrayó el actor de True Detective.

Drew Barrymore le dio batalla a sus adicciones

Drew Barrymore conoció los excesos desde pequeña AP Photo/Matt Sayles - Archivo

La actriz y flamante conductora también tuvo una niñez muy dura, y en septiembre del año pasado decidió explayarse al respecto en su programa, The Drew Barrymore Show, con motivo de su visita a un neuropsiquiátrico de Los Ángeles donde fue internada a sus 13 años por 18 meses. “Tenía problemas de conducta y demasiados recursos. Iba a clubes nocturnos y faltaba a la escuela, robaba el auto de mi madre... Estaba fuera de control”, explicó y compartió que también intentó quitarse la vida.

Al haber alcanzado la fama de tan pequeña, Barrymore aseguró que se convirtió en “una niña rebelde” y que nadie sabía cómo proceder ante la situación. “Creo que es importante para mí compartir con las personas todo esto, porque cuando ven el show lo que ven es un estudio hermoso y a mí luciendo ropa divina, con mi cabello perfecto y mucho maquillaje. Hay elegancia en el show, pero yo nunca perderé de vista esta parte de mi historia. He visto y he atravesado cosas, y todo eso me ayudó a reconocer que todas las personas han pasado por algo fuerte en sus vidas”, explicó entre lágrimas en su exitoso programa, donde intenta sacarles el estigma a las adicciones y a las enfermedades de salud mental. “No puede ser algo vergonzoso; tiene que ser nuestra fortaleza, y tiene que ser algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos, porque lo sobrellevamos. Debemos mirar atrás con honor y con humor”, expresó.

Barrymore obtuvo su primer papel a los 11 meses en una publicidad, y a los 7 años, por su rol en ET: el extraterrestre de Steven Spielberg , se convirtió en estrella y no supo cómo manejarlo. A los 9 años ya había fumado su primer cigarrillo y a los 12 tomaba alcohol y consumía cocaína mientras pasaba sus noches en fiestas. En la actualidad, Drew asegura que no le oculta a sus hijas, Olive y Frankie, ningún dato de su pasado. “No les miento a mis hijas. Tuve que encontrar mi camino para llegar donde estoy. Entonces, sí, he vivido diferentes vidas y ellas son lo más importante para mí hoy. Ellas me han inspirado a ser una mejor persona y les agradezco cada día de mi vida”, contó la actriz de Los ángeles de Charlie, cuya espontaneidad y franqueza para hablar de su historia es una de las razones por la que es tan querida por la audiencia.

Dylan McDermott y el dolor por el femicidio de su madre

Dylan McDermott colaboró con la policía para esclarecer lo sucedido con su mamá Diane Jose Perez/Bauer-Griffin - GC Images

Otro actor que también habla de su vida privada para demostrar cómo es posible salir adelante es Dylan McDermott. El protagonista de The Practice, reconocido también por interpretar el mismo rol de Bobby Donnell en Ally McBeal, se enfrentó a la adversidad desde muy chico. Sus padres se casaron siendo adolescentes, y Diane fue mamá de Dylan a los 17. En 1967, la parejó se divorció y la mamá de Dylan y Robin (hermana menor del actor) se mudó con la abuela de los niños, Avis. Ese mismo año, la familia sufrió una tragedia cuando Diane fue asesinada

Cuando comenzó la investigación, McDermott tenía tan solo seis años y no comprendía cabalmente lo que estaba sucediendo, y fue Avis quien se puso al hombro la lucha por encontrar al femicida de su hija. En ese momento, se descartó la hipótesis de que Diane haya sido asesinada y la policía consideró que su muerte había sido accidental, a pesar de que había pruebas que indicaban lo contrario.

En 2012, el actor decidió hacer justicia por su madre y peleó para que se reabriera el caso. Eventualmente, se encontró evidencia suficiente para corroborar que fue John Sponza, el novio de Diane, quien estaba ligado al crimen organizado, el responsable de la muerte de la joven. En su declaración el día del fallecimiento de Diane, Sponza contó que su novia se había quitado la vida. “Yo me tuve que convertir en adulto rápido”, contó McDermott. “ No solo estuve ese día en que escuché el disparo estando fuera de la casa sino que después todo fue my difícil. No teníamos dinero, nuestra abuela hacía todo lo posible para que pudiéramos comer, nos robaban continuamente e incluso yo, con 11 años, tuve que pelearme con un hombre que entró a la casa a robarnos ”, amplió.